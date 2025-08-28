(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 142/2025
del 28/08/2025
Città Metropolitana di Messina, stamani doppia consegna di lavori PNRR per la
riqualificazione dell’Arco di Cristo Re e della Fonderia ex Ragno
Le due cerimonie in programma a Palazzo Zanca (ore 10:00) e Fonderia ex Ragno (ore 11.30)
Stamani, giovedì 28 agosto, la Città Metropolitana di Messina darà l’avvio a due importanti
cantieri finanziati dal PNRR, che segnano un significativo passo avanti nel percorso di
riqualificazione e valorizzazione del territorio.
Alle ore 10.00, a Palazzo Zanca, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di
restauro dell’Arco di Cristo Re, uno dei monumenti più significativi della città, incastonato
nella storica cinta muraria cinquecentesca.
L’intervento, del valore di 500.000 euro, avrà una durata prevista di sei mesi e contempla
operazioni mirate di pulizia, consolidamento e restauro della struttura e del camminamento
superiore, con l’obiettivo di restituire alla comunità questo suggestivo scorcio cittadino,
preservandone la memoria storica e promuovendone l’attrattività turistica.
A seguire, alle ore 11.30, presso la Fonderia ex Ragno di contrada Scoppo, si svolgerà la
cerimonia di consegna dei lavori per la rifunzionalizzazione dell’area. Con un investimento
di oltre 2,2 milioni di euro nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, il progetto trasformerà
l’ex officina industriale in un moderno polo di inclusione sociale, destinato a ospitare servizi
integrati per persone fragili, con disabilità o in condizioni di svantaggio.
Entrambi gli eventi, aperti alla stampa, hanno visto la partecipazione del Sindaco
Metropolitano Federico Basile e, rispettivamente, dei Direttori Generali del Comune e della
Città Metropolitana, Salvo Puccio e Giuseppe Campagna, insieme ai tecnici e ai
rappresentanti delle imprese esecutrici. Questi appuntamenti rappresentano l’inizio di un
percorso concreto di rinascita per due simboli della città, puntando sulla valorizzazione del
patrimonio storico e sulla creazione di servizi sociali all’avanguardia.
