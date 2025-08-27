La produzione russa di fertilizzanti cresce del 6% nel 2025

La produzione di fertilizzanti minerali in Russia ha registrato una crescita significativa nei primi sette mesi del 2025, aumentando del 6% su base annua. Secondo i dati del Servizio federale di statistica (Rosstat), la produzione totale ha raggiunto le 17,8 milioni di tonnellate (in termini di nutrienti puri).
A luglio, la produzione ha mantenuto un andamento positivo, con un aumento del 4,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, arrivando a 2,4 milioni di tonnellate.
Tuttavia, il rapporto evidenzia un’andamento contrastante per l’ammoniaca. Mentre la sua produzione complessiva è aumentata del 4,2% in sette mesi, raggiungendo i 10,9 milioni di tonnellate, a luglio si è verificata una diminuzione del 6,5% su base annua, con una produzione di 1,4 milioni di tonnellate.