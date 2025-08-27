Close Menu
Trending
mercoledì 27 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia regionale 1051.25 Apulia Film Commission e Regione Puglia all’82^ mostra d’arte cinematografica di Venezia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 APULIA FILM COMMISSION E REGIONE PUGLIA ALL’82^ MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
Nell’ambito del Festival di Venezia, sabato 30 agosto alle 12.30 all’interno dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, Apulia Film Commission organizza un incontro rivolto a produttori e stakeholder internazionali dal titolo: “Cinema in puglia. Funding, opportunities e Bifest”
La Puglia alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Oltre alla prestigiosa selezione di due opere audiovisive sostenute da Apulia Film
Commission e Regione Puglia, il film in concorso “Un film fatto per Bene” di Franco
Maresco (film dedicato alla straordinaria figura di Carmelo Bene) e la serie internazionale in 8 episodi “Un Prophète” di Enrico Maria Artale, la Puglia sarà presente a Venezia con un’altra importante iniziativa rivolta a produttori e stakeholder internazionali.
Nella giornata di sabato 30 agosto alle 12.30 nella Sala Tropicana 1 dell’Hotel
Excelsior al Lido di Venezia, è in programma l’incontro “Cinema in Puglia. Funding,
Opportunities e Bifest” un appuntamento fondamentale per fare networking con enti e
produttori internazionali e per presentare le opportunità e il calendario della nuova
stagione cinematografica pugliese.
Saranno presenti all’incontro insieme ad Anna Maria Tosto e Antonio Parente,
rispettivamente presidente e direttore di Apulia Film Commission, Gianluca Nardone,
direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale, Oscar Iarussi,
direttore artistico del Bifest, Fabrizio Minnella, responsabile comunicazione Fondazione
CON IL SUD.
“Anche quest’anno Apulia Film Commission è presente a Venezia: di nuovo a testimoniare
la scommessa vincente della Puglia sul cinema e la cultura”, commenta la presidente
Anna Maria Tosto.
A concludere la giornata, l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia
ospiterà l’evento Puglia “Puglia on Screen – Gusto e set dal Cuore del Mediterraneo”.
 “La Puglia è cinema, gusto, paesaggio e identità – ricorda l’assessore all’Agricoltura
Donato Pentassuglia –. Portare il nostro patrimonio enogastronomico alla Mostra del
Cinema di Venezia significa dare voce a una cultura che unisce creatività, storia e
tradizioni produttive”.
L’obiettivo è raccontare all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in
maniera congiunta il valore della Puglia come set naturale e dove poter condividere esperienze, anche enogastronomiche, nei diversi territori che in questi anni sono stati scelti come location privilegiate per realizzare film e fiction di grande successo e che hanno contribuito a rilanciare l’identità e la riconoscibilità della Puglia in Italia e nel mondo.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl