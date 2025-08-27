Agenzia regionale 1051.25 Apulia Film Commission e Regione Puglia all’82^ mostra d’arte cinematografica di Venezia

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 APULIA FILM COMMISSION E REGIONE PUGLIA ALL’82^ MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
Nell’ambito del Festival di Venezia, sabato 30 agosto alle 12.30 all’interno dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, Apulia Film Commission organizza un incontro rivolto a produttori e stakeholder internazionali dal titolo: “Cinema in puglia. Funding, opportunities e Bifest”
La Puglia alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Oltre alla prestigiosa selezione di due opere audiovisive sostenute da Apulia Film
Commission e Regione Puglia, il film in concorso “Un film fatto per Bene” di Franco
Maresco (film dedicato alla straordinaria figura di Carmelo Bene) e la serie internazionale in 8 episodi “Un Prophète” di Enrico Maria Artale, la Puglia sarà presente a Venezia con un’altra importante iniziativa rivolta a produttori e stakeholder internazionali.
Nella giornata di sabato 30 agosto alle 12.30 nella Sala Tropicana 1 dell’Hotel
Excelsior al Lido di Venezia, è in programma l’incontro “Cinema in Puglia. Funding,
Opportunities e Bifest” un appuntamento fondamentale per fare networking con enti e
produttori internazionali e per presentare le opportunità e il calendario della nuova
stagione cinematografica pugliese.
Saranno presenti all’incontro insieme ad Anna Maria Tosto e Antonio Parente,
rispettivamente presidente e direttore di Apulia Film Commission, Gianluca Nardone,
direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale, Oscar Iarussi,
direttore artistico del Bifest, Fabrizio Minnella, responsabile comunicazione Fondazione
CON IL SUD.
“Anche quest’anno Apulia Film Commission è presente a Venezia: di nuovo a testimoniare
la scommessa vincente della Puglia sul cinema e la cultura”, commenta la presidente
Anna Maria Tosto.
A concludere la giornata, l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia
ospiterà l’evento Puglia “Puglia on Screen – Gusto e set dal Cuore del Mediterraneo”.
“La Puglia è cinema, gusto, paesaggio e identità – ricorda l’assessore all’Agricoltura
Donato Pentassuglia –. Portare il nostro patrimonio enogastronomico alla Mostra del
Cinema di Venezia significa dare voce a una cultura che unisce creatività, storia e
tradizioni produttive”.
L’obiettivo è raccontare all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in
maniera congiunta il valore della Puglia come set naturale e dove poter condividere esperienze, anche enogastronomiche, nei diversi territori che in questi anni sono stati scelti come location privilegiate per realizzare film e fiction di grande successo e che hanno contribuito a rilanciare l’identità e la riconoscibilità della Puglia in Italia e nel mondo.
