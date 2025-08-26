COMUNICATO STAMPA: Riprendono i lavori a Le Case: asfaltatura, nuova segnaletica e zona 30 per una maggiore sicurezza (+FOTO)

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Riprendono i lavori a Le Case: asfaltatura, nuova segnaletica e zona 30 per
una maggiore sicurezza
Assessore Spinelli: «A breve la zona sarà riqualificata rispondendo alle
esigenze dei residenti, soprattutto in termini di sicurezza stradale»
A breve ripartiranno i lavori nella frazione Le Case per completare il
ripristino dell’asfaltatura della strada. Successivamente sarà installata
la nuova segnaletica orizzontale e verticale, verranno posizionati i
dissuasori per la velocità e sarà potenziata l’illuminazione pubblica.
L’intervento prevede anche l’introduzione della “zona 30”, con
limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari. La misura, già
formalizzata con ordinanza comunale, nasce con l’obiettivo di garantire
maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti in un’area a forte carattere
residenziale.
«Si tratta di un intervento atteso e importante per la nostra comunità –
afferma il sindaco Francesca Travison – perché la messa in sicurezza de
Le Case è una priorità dell’Amministrazione comunale. Con la nuova
asfaltatura, la segnaletica, i dissuasori e l’illuminazione, restituiremo
ai cittadini una strada più sicura e più vivibile».
Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli: «Con
l’istituzione della zona 30 e con gli attraversamenti pedonali rialzati
vogliamo ridurre la velocità dei veicoli e rendere la viabilità più
sicura. È un progetto che unisce manutenzione, sicurezza stradale e
qualità della vita, elementi fondamentali per chi abita e vive
quotidianamente questa zona».
