IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, META DI TURISMO ESTIVO, DA OGGI PIÙ BELLO GRAZIE A E-DISTRIBUZIONE

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Con “Cabine da Favola”, la società del gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha inaugurato nella Valle dell’Alto Sangro 8 murales artistici, a tema natura, ispirati a fiabe e film d’animazione.

Trasformare le cabine elettriche in vere e proprie “tele” a cielo aperto, con rappresentazioni artistiche a tema natura, animali e ambiente, che richiamano le più belle favole per bambini e film d’animazione conosciuti al grande pubblico. Un modo per coniugare i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ecosistema che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione, società del gruppo Enel (guidato da Flavio Cattaneo) che si occupa di gestire la rete elettrica di media e bassa tensione.

Questi gli obiettivi del grande progetto di street art “Cabine da favola”, che ha coinvolto nelle scorse settimane diversi Comuni all’interno del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, in particolare nella Valle dell’Alto Sangro. Le opere sono presenti a Civitella Alfedena Opi, Villetta Barrea, Alfedena, Scanno, Pescasseroli e Barrea.

In quest’ultimo Comune, in particolare, si è tenuta anche la cerimonia di presentazione generale dell’iniziativa, con un’opera dedicata al cartone “Maleficent”, molto apprezzato da grandi e piccini. La creazione artistica propone una rivisitazione della protagonista, quale fata protettrice del bosco e dei suoi abitanti, in particolare dei pipistrelli. Realizzato dall’artista locale Nicola D’Amico, in arte NICO, residente della zona, anche questo lavoro, così come tutti gli altri, con creatività, energia e originalità ha in realtà un chiaro messaggio sociale, improntato sul rispetto degli animali e del paesaggio naturale circostante.

Con opere dedicate, tra gli altri, a Cappuccetto Rosso, Heidi, Biancaneve, Pocahontas e La Bella e la Bestia, Nicola D’Amico si è ispirato alle fotografie del team NV Photographer (Nadia Novelli e Vittoria Barban), esperte di “fotomanipolazione”, con cui l’artista ha pensato l’intero percorso di murales tra i comuni del Parco e con cui ha deciso di rappresentare, sulle cabine, le figure femminili ispirate dalle diverse favole.

Per E-Distribuzione, che ha sostenuto l’iniziativa, a Barrea erano presenti Pier Giorgio Coletti, Capo unità dei tecnici dell’UT L’Aquila, Valeria Amelii, Capo Unità Ambiente AOR Abruzzo Marche e Molise e Pierluigi Prosia, che ha seguito in precedenza il progetto in qualità di responsabile HSE.

Per il Parco nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise era presente, il Presidente Giovanni Cannata e il Direttore Luciano Sammarone. Inoltre, erano presenti il Sindaco di Barrea, Aldo Di Benedetto e il Presidente della Comunità del Parco, nonché Sindaco di Opi, Antonio Di Santo. Tutto l’evento è stato ripreso da Radio Parco e quindi, per chi volesse, è possibile vederlo.

Il fine ultimo è chiaro: da presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico, le cabine secondarie, oggetto di street art, diventano anche elementi di pregio estetico e si integrano sempre di più nel territorio grazie al legame con l’ambiente. Un’arte che vivacizza e dà nuova linfa anche ad angoli a volte distanti dal centro dei piccoli borghi in cui si trovano le opere.

Sono centinaia ormai i murales presenti in tutta Italia con i progetti artistici “on the road” di E-Distribuzione, che con la sua ondata di colore continua raccontare il territorio attraverso l’estro di chi ha fatto della street art una forma d’arte. Uno strumento fondamentale per riqualificare le aree urbane, nel segno di messaggi positivi, condivisi con la comunità locale.