*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, DE CORATO(FDI): «COMUNE HA CONTINUATO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
A SCUOLA PER BIMBI ROM PREVISTO DA ATM E VOLUTO DA GIUNTE CDX? ALTRIMENTI
SAREBBE RESPONSABILE».*
Milano, 17 Agosto 2025 – «A Milano quando amministrava il Centrodestra
avevamo previsto che il Servizio Trasporti del Comune, l’Atm, andasse nei
campi rom, insieme alla Polizia Locale, e ‘obbligasse’ i bambini a salire
sui bus che li portavano a scuola, togliendoli così alle famiglie per
l’arco della giornata. In questo modo i bimbi avevano modo di studiare e di
imparare cos’è la convivenza civile: A scuola si impara infatti ad essere
