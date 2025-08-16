TS 16/8/2025 CELEBARATA NELLA RICORRENZA DELL’ASSUNZIONE LA S. MESSA SOLENNE NELLA CHIESA DI VILLA REVOLTELLA DEDICATA A SAN PASQUALE BAYLON

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
CELEBARATA NELLA RICORRENZA DELL’ASSUNZIONE LA S. MESSA SOLENNE NELLA CHIESA DI VILLA REVOLTELLA DEDICATA A SAN PASQUALE BAYLON
E’ stata celebrata ieri, come di consueto, nella ricorrenza della Festa dell’Assunzione,
nella Chiesa di Villa Revoltella dedicata a San Pasquale Baylon, una S. Messa solenne
in conformità alle disposizioni testamentarie del barone Pasquale Revoltella.
L’Amministrazione comunale era rappresentata nell’occasione dalla Vicesindaco, Serena Tonel.
