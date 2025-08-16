Close Menu
(ACON) ASSESTAMENTO. HONSELL (OPEN): LOTTA CAPORALATO, NON SI PERDA TEMPO

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 (ACON) Trieste, 16 ago – “Si susseguono le richieste dei
sindacati e in particolare del segretario generale della Fai
Cisl, Stefano Gobbo, per lanciare un osservatorio regionale dopo
le tante denunce di caporalato, soprattutto in agricoltura, di
questa estate. Come Open Sinistra Fvg, abbiamo presentato un
emendamento all’ultima legge di assestamento per far partire
questo osservatorio sotto la guida della Regione, che ? l’unico
ente che possa affrontare, con opportune misure, i risvolti
sociali ed economici che sono la vera causa di questo odioso
fenomeno. Non basta l’approccio puramente legale e di ordine
pubblico, pur fondamentale, ma di competenza della Prefettura.
L’emendamento ? stato approvato all’unanimit? dall’Aula.
Spetta adesso all’assessore Rosolen e al presidente Fedriga farlo
partire al pi? presto, senza se e senza ma. Noi siamo pronti a
dare come sempre un contributo costruttivo ulteriore”.
Cos? in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open
Sinistra Fvg.
ACON/COM/rcm
161320 AGO 25

