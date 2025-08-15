(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 Sony ottiene sei premi per l’eccellenza dei suoi prodotti agli EISA Awards 2025, tra cui quello per la fotocamera e l’obiettivo dell’anno Sony è orgogliosa di annunciare che il suo impegno per la qualità e l’innovazione è stato nuovamente premiato ai prestigiosi EISA Awards 2025 (Expert Imaging and Sound Association). Con un totale di sei premi, questi riconoscimenti sottolineano il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza dei prodotti, entrambi fondamentali per arricchire l’esperienza dei nostri clienti.
Sony Italy Logo [https://cdn.uc.assets.prezly.com/5330b847-ec55-4e83-8149-7e881b03bfc0/-/format/auto/Sony%2026px.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/e17e712e/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2F%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dheader%2Blogo
Sony ottiene sei premi per l’eccellenza dei suoi prodotti agli EISA Awards 2025, tra cui quello per la fotocamera e l’obiettivo dell’anno [https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Btitle]
Sony è orgogliosa di annunciare che il suo impegno per la qualità e l’innovazione è stato nuovamente premiato ai prestigiosi EISA Awards 2025 (Expert Imaging and Sound Association). Con un totale di sei premi, questi riconoscimenti sottolineano il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza dei prodotti, entrambi fondamentali per arricchire l’esperienza dei nostri clienti.
Di seguito è riportato l’elenco completo dei premi Sony:
* EISA CAMERA OF THE YEAR 2025-2026: Sony Alpha 1 II
* EISA LENS OF THE YEAR 2025-2026: Sony FE 50-150mm F2 GM
* EISA STANDARD ZOOM LENS 2025-2026: Sony FE 28-70mm F2 GM
* EISA PORTRAIT LENS 2025-2026: Sony FE 85mm F1.4 GM II
* EISA ULTRA-WIDEANGLE LENS 2025-2026: Sony FE 16mm F1.8 G
* EISA NOISE CANCELLING HEADPHONES 2025-2026: Sony WH-1000XM6
Selezionati da una giuria di esperti provenienti dalle riviste più autorevoli del settore, ogni anno questi premi celebrano i nuovi prodotti che combinano la tecnologia più avanzata e le caratteristiche più desiderabili con prestazioni ai vertici della categoria.
I giudici EISA hanno fornito le seguenti motivazioni per spiegare perché i nostri prodotti sono stati premiati nell’edizione di quest’anno:
EISA CAMERA OF THE YEAR 2025-2026: Alpha 1 II
La Sony Alpha 1 II offre una tecnologia all’avanguardia per applicazioni fotografiche e video professionali. Combina velocità, risoluzione e alta qualità video in un corpo robusto e resistente alle intemperie. Il suo sensore full frame da 50 MP offre immagini dettagliate con un’ampia gamma dinamica, insieme a un’impressionante velocità di scatto di 30 fotogrammi al secondo con autofocus continuo. L’autofocus con riconoscimento del soggetto basato sull’intelligenza artificiale traccia in modo affidabile persone, animali, veicoli e altri oggetti, mentre lo stabilizzatore d’immagine aggiornato offre una compensazione fino a 8,5 interruzioni. La fotocamera impressiona anche nel comparto video con la registrazione 8K 30p, 4K fino a 120p e opzioni professionali come il raw a 16 bit tramite HDMI. Inoltre, il mirino elettronico ad alta risoluzione da 9,44 milioni di punti e il versatile touchscreen consentono una composizione precisa.
42.72749% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/2a59150c-3bb7-42be-967d-0dfbb71b0eb3/-/preview/480×3000/ILCE-1M2_CX89900_front.jpg]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-2a59150c-3bb7-42be-967d-0dfbb71b0eb3
EISA LENS OF THE YEAR 2025-2026: Sony FE 50-150 mm F2 GM
Il nostro obiettivo dell’anno è il primo teleobiettivo zoom al mondo per fotocamere mirrorless full frame con un f/2 fisso. Progettato per fotografi e videografi professionisti che realizzano ritratti, matrimoni, sport indoor ed eventi, offre una qualità dell’immagine eccellente in un formato compatto, grazie all’ottica avanzata della serie G Master. Ciò garantisce una nitidezza e una chiarezza di immagine eccezionali su tutta l’area dell’immagine. L’ampia apertura f/2 consente una chiara separazione del soggetto dallo sfondo, mentre il diaframma a 11 lamelle offre una sfocatura uniforme. Questo lo rende uno dei migliori obiettivi sul mercato.
57.52671% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/c7da551b-62d0-45e6-9300-540e616a9a61/-/preview/300×3000/EISA-Award-Logo-Sony-FE-50-150mm-F2-GM.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-c7da551b-62d0-45e6-9300-540e616a9a61
EISA STANDARD ZOOM LENS 2025-2026: Sony FE 28-70 mm F2 GM
Questo eccezionale obiettivo zoom standard è progettato per fotografi e videografi professionisti che realizzano riprese di matrimoni ed eventi e che desiderano utilizzare un’apertura maggiore di f/2,8 senza rinunciare alla flessibilità di uno zoom. Questo zoom f/2 fisso in un formato compatto offre una qualità ottica fantastica, producendo immagini nitide e pulite indipendentemente dalla lunghezza focale, dall’apertura o dalla distanza di messa a fuoco. Nonostante la sua ampia apertura, offre un autofocus veloce e silenzioso ed è anche di una dimensione molto pratica. È dotato di una serie completa di comandi, tra cui una ghiera di apertura che può essere commutata tra funzionamento a scatto e scorrevole. È un obiettivo davvero speciale, un risultato impressionante da parte di Sony.
55.58561% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/062ffb50-348b-4f89-93a7-4fb6964f1bb8/-/preview/300×3000/EISA-Award-Logo-Sony-FE-28-70mm-F2-GM.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-062ffb50-348b-4f89-93a7-4fb6964f1bb8
EISA PORTRAIT LENS 2025-2026: Sony FE 85 mm F1.4 GM II
Il Sony FE 85 mm F1.4 GM II è una versione aggiornata e perfezionata di uno degli obiettivi per ritratti più amati di Sony. Questo obiettivo G Master di seconda generazione offre notevoli miglioramenti in termini di qualità dell’immagine, velocità dell’autofocus e facilità d’uso complessiva. È dotato di una nuova configurazione ottica con due elementi XA e due elementi ED, che garantiscono una nitidezza da bordo a bordo anche con apertura massima a F1.4, preservando al contempo il caratteristico bokeh morbido. Il sistema di messa a fuoco automatica è eccezionalmente veloce e affidabile. Il design è notevolmente più leggero e più equilibrato, e aggiunge una ghiera del diaframma più tattile e due pulsanti personalizzabili. Con la sua ottica migliorata, l’AF preciso e la resistenza alle intemperie professionale, questo è un obiettivo ideale per la ritrattistica.
57.35665% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/eafaa339-122a-4408-96eb-6e0d72a3420a/-/preview/300×3000/EISA-Award-Logo-Sony-FE-85mm-F1.4-GM-II.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-eafaa339-122a-4408-96eb-6e0d72a3420a
EISA 2025-2026 ULTRA-WIDE ANGLE LENS: Sony FE 16 mm F1.8 G
(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 Sony ottiene sei premi per l’eccellenza dei suoi prodotti agli EISA Awards 2025, tra cui quello per la fotocamera e l’obiettivo dell’anno Sony è orgogliosa di annunciare che il suo impegno per la qualità e l’innovazione è stato nuovamente premiato ai prestigiosi EISA Awards 2025 (Expert Imaging and Sound Association). Con un totale di sei premi, questi riconoscimenti sottolineano il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza dei prodotti, entrambi fondamentali per arricchire l’esperienza dei nostri clienti.