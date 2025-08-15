Close Menu
Trending
venerdì 15 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Sony ottiene sei premi per l’eccellenza dei suoi prodotti agli EISA Awards 2025, tra cui quello per la fotocamera e l’obiettivo dell’anno

By Nessun commento5 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 Sony ottiene sei premi per l’eccellenza dei suoi prodotti agli EISA Awards 2025, tra cui quello per la fotocamera e l’obiettivo dell’anno Sony è orgogliosa di annunciare che il suo impegno per la qualità e l’innovazione è stato nuovamente premiato ai prestigiosi EISA Awards 2025 (Expert Imaging and Sound Association). Con un totale di sei premi, questi riconoscimenti sottolineano il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza dei prodotti, entrambi fondamentali per arricchire l’esperienza dei nostri clienti.
Sony Italy Logo [https://cdn.uc.assets.prezly.com/5330b847-ec55-4e83-8149-7e881b03bfc0/-/format/auto/Sony%2026px.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/e17e712e/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2F%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dheader%2Blogo
Sony ottiene sei premi per l’eccellenza dei suoi prodotti agli EISA Awards 2025, tra cui quello per la fotocamera e l’obiettivo dell’anno [https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Btitle]
Sony è orgogliosa di annunciare che il suo impegno per la qualità e l’innovazione è stato nuovamente premiato ai prestigiosi EISA Awards 2025 (Expert Imaging and Sound Association). Con un totale di sei premi, questi riconoscimenti sottolineano il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza dei prodotti, entrambi fondamentali per arricchire l’esperienza dei nostri clienti.
Di seguito è riportato l’elenco completo dei premi Sony:
* EISA CAMERA OF THE YEAR 2025-2026: Sony Alpha 1 II
* EISA LENS OF THE YEAR 2025-2026: Sony FE 50-150mm F2 GM
* EISA STANDARD ZOOM LENS 2025-2026: Sony FE 28-70mm F2 GM
* EISA PORTRAIT LENS 2025-2026: Sony FE 85mm F1.4 GM II
* EISA ULTRA-WIDEANGLE LENS 2025-2026: Sony FE 16mm F1.8 G
* EISA NOISE CANCELLING HEADPHONES 2025-2026: Sony WH-1000XM6
Selezionati da una giuria di esperti provenienti dalle riviste più autorevoli del settore, ogni anno questi premi celebrano i nuovi prodotti che combinano la tecnologia più avanzata e le caratteristiche più desiderabili con prestazioni ai vertici della categoria.
I giudici EISA hanno fornito le seguenti motivazioni per spiegare perché i nostri prodotti sono stati premiati nell’edizione di quest’anno:
EISA CAMERA OF THE YEAR 2025-2026: Alpha 1 II
La Sony Alpha 1 II offre una tecnologia all’avanguardia per applicazioni fotografiche e video professionali. Combina velocità, risoluzione e alta qualità video in un corpo robusto e resistente alle intemperie. Il suo sensore full frame da 50 MP offre immagini dettagliate con un’ampia gamma dinamica, insieme a un’impressionante velocità di scatto di 30 fotogrammi al secondo con autofocus continuo. L’autofocus con riconoscimento del soggetto basato sull’intelligenza artificiale traccia in modo affidabile persone, animali, veicoli e altri oggetti, mentre lo stabilizzatore d’immagine aggiornato offre una compensazione fino a 8,5 interruzioni. La fotocamera impressiona anche nel comparto video con la registrazione 8K 30p, 4K fino a 120p e opzioni professionali come il raw a 16 bit tramite HDMI. Inoltre, il mirino elettronico ad alta risoluzione da 9,44 milioni di punti e il versatile touchscreen consentono una composizione precisa.
42.72749% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/2a59150c-3bb7-42be-967d-0dfbb71b0eb3/-/preview/480×3000/ILCE-1M2_CX89900_front.jpg]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-2a59150c-3bb7-42be-967d-0dfbb71b0eb3
EISA LENS OF THE YEAR 2025-2026: Sony FE 50-150 mm F2 GM
Il nostro obiettivo dell’anno è il primo teleobiettivo zoom al mondo per fotocamere mirrorless full frame con un f/2 fisso. Progettato per fotografi e videografi professionisti che realizzano ritratti, matrimoni, sport indoor ed eventi, offre una qualità dell’immagine eccellente in un formato compatto, grazie all’ottica avanzata della serie G Master. Ciò garantisce una nitidezza e una chiarezza di immagine eccezionali su tutta l’area dell’immagine. L’ampia apertura f/2 consente una chiara separazione del soggetto dallo sfondo, mentre il diaframma a 11 lamelle offre una sfocatura uniforme. Questo lo rende uno dei migliori obiettivi sul mercato.
57.52671% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/c7da551b-62d0-45e6-9300-540e616a9a61/-/preview/300×3000/EISA-Award-Logo-Sony-FE-50-150mm-F2-GM.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-c7da551b-62d0-45e6-9300-540e616a9a61
EISA STANDARD ZOOM LENS 2025-2026: Sony FE 28-70 mm F2 GM
Questo eccezionale obiettivo zoom standard è progettato per fotografi e videografi professionisti che realizzano riprese di matrimoni ed eventi e che desiderano utilizzare un’apertura maggiore di f/2,8 senza rinunciare alla flessibilità di uno zoom. Questo zoom f/2 fisso in un formato compatto offre una qualità ottica fantastica, producendo immagini nitide e pulite indipendentemente dalla lunghezza focale, dall’apertura o dalla distanza di messa a fuoco. Nonostante la sua ampia apertura, offre un autofocus veloce e silenzioso ed è anche di una dimensione molto pratica. È dotato di una serie completa di comandi, tra cui una ghiera di apertura che può essere commutata tra funzionamento a scatto e scorrevole. È un obiettivo davvero speciale, un risultato impressionante da parte di Sony.
55.58561% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/062ffb50-348b-4f89-93a7-4fb6964f1bb8/-/preview/300×3000/EISA-Award-Logo-Sony-FE-28-70mm-F2-GM.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-062ffb50-348b-4f89-93a7-4fb6964f1bb8
EISA PORTRAIT LENS 2025-2026: Sony FE 85 mm F1.4 GM II
Il Sony FE 85 mm F1.4 GM II è una versione aggiornata e perfezionata di uno degli obiettivi per ritratti più amati di Sony. Questo obiettivo G Master di seconda generazione offre notevoli miglioramenti in termini di qualità dell’immagine, velocità dell’autofocus e facilità d’uso complessiva. È dotato di una nuova configurazione ottica con due elementi XA e due elementi ED, che garantiscono una nitidezza da bordo a bordo anche con apertura massima a F1.4, preservando al contempo il caratteristico bokeh morbido. Il sistema di messa a fuoco automatica è eccezionalmente veloce e affidabile. Il design è notevolmente più leggero e più equilibrato, e aggiunge una ghiera del diaframma più tattile e due pulsanti personalizzabili. Con la sua ottica migliorata, l’AF preciso e la resistenza alle intemperie professionale, questo è un obiettivo ideale per la ritrattistica.
57.35665% [https://cdn.uc.assets.prezly.com/eafaa339-122a-4408-96eb-6e0d72a3420a/-/preview/300×3000/EISA-Award-Logo-Sony-FE-85mm-F1.4-GM-II.png]https://prezlymail.com/c/9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4/4a3adc58/https%3A%2F%2Fwww.sony.it%2Fpresscentre%2Fsony-ottiene-sei-premi-per-leccellenza-dei-suoi-prodotti-agli-eisa-awards-2025-tra-cui-quello-per-la-fotocamera-e-lobiettivo-dellanno%3Futm_source%3Dprezly.com%26utm_medium%3Dcampaign%26utm_campaign%3DSony%2Bottiene%2Bsei%2Bpremi%2Bper%2Bl%2527eccellenza%2Bdei%2Bsuoi%2Bprodotti%2Bagli%2BEISA%2BAwards%2B2025%252C%2Btra%2Bcui%2Bquello%2Bper%2Bla%2Bfotocamera%2Be%2Bl%2527obiettivo%2Bdell%2527anno%26utm_id%3D9f84b44b-1154-4afc-9bae-88cd6d2609d4%26utm_content%3Dstory%2Bgallery%2Bimage%23gallery-image-eafaa339-122a-4408-96eb-6e0d72a3420a
EISA 2025-2026 ULTRA-WIDE ANGLE LENS: Sony FE 16 mm F1.8 G

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl