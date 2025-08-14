Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

ITS 14/8/2025 SARÀ ALLESTITA DAL 20 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE PRESSO LA SALA “UMBERTO VERUDA” DI PIAZZA PICCOLA LA MOSTRA “IDENTITÀ E ALTERITÀ” DI ANNA COLITTI E RICHARD HUMANN. PRESENTAZIONE GIOVEDÌ 21 AGOSTO ALLE 18.30 ALLA PRESENZA DEGLI ARTISTI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
E OPEN GOVERNMENT
Ufficio Stampa
TS 14/8/2025
SARÀ ALLESTITA DAL 20 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE PRESSO LA SALA
“UMBERTO VERUDA” DI PIAZZA PICCOLA LA MOSTRA “IDENTITÀ E
ALTERITÀ” DI ANNA COLITTI E RICHARD HUMANN. PRESENTAZIONE
GIOVEDÌ 21 AGOSTO ALLE 18.30 ALLA PRESENZA DEGLI ARTISTI
Sarà presentata giovedì 21 agosto 2025 alle ore 18.30 nella Sala “U. Veruda” di
piazza Piccola, 2 a Trieste alla presenza degli artisti la mostra “Identità e Alterità” di
Anna Colitti e Richard Humann.
L’esposizione è incentrata sul tema dell’identità nelle sue diverse accezioni. Nel prodotto artistico spesso l’artista indaga l’identità in diversi campi, alla ricerca di sé
stesso, dell’altro, del luogo, delle interazioni, delle esperienze, del concreto come del
sottile. L’opera d’arte diventa quasi una porzione di identità dell’artista stesso.
Il progetto proposto nasce dall’amicizia che lega i due artisti che da anni si confrontiamo sia a livello umano che artistico. Nonostante le loro diverse polarità, culture, e
l’oceano che li separa, la sensibilità artistica li porta a trattare temi simili, anche se il
metodo di proporli all’osservatore è diverso.
Anna Colitti lavora essenzialmente con la fotografia e, in questa, con l’autoritratto
che, appunto dà un’identità del sé. Allo stesso tempo fotografa “coppie”, una sorta di
“doppio” in cui l’uno/a fa da specchio all’altro/a.
Richard Humann è artista concettuale e trova la sua identità nel video o nel raccogliere lettere ritagliate da suoi documenti e inseriti in un’urna con il peso uguale alle
sue ceneri se fosse cremato. Altrimenti ragiona sull’identità di altri cui ha chiesto un
selfie.
La mostra, curata da Giorgio Bonomi, sarà visitabile dal 20 agosto al 3 settembre
2025 presso la Sala “Umberto Veruda” di Palazzo Costanzi (Piazza Piccola, 2) a Trieste
con orario 10 – 13 e 17 – 20 (salvo aperture straordinarie). Mercoledì 3 settembre
chiusura alle ore 13.
COMTS

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl