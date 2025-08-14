ITS 14/8/2025 SARÀ ALLESTITA DAL 20 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE PRESSO LA SALA “UMBERTO VERUDA” DI PIAZZA PICCOLA LA MOSTRA “IDENTITÀ E ALTERITÀ” DI ANNA COLITTI E RICHARD HUMANN. PRESENTAZIONE GIOVEDÌ 21 AGOSTO ALLE 18.30 ALLA PRESENZA DEGLI ARTISTI

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
SARÀ ALLESTITA DAL 20 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE PRESSO LA SALA
“UMBERTO VERUDA” DI PIAZZA PICCOLA LA MOSTRA “IDENTITÀ E
ALTERITÀ” DI ANNA COLITTI E RICHARD HUMANN. PRESENTAZIONE
GIOVEDÌ 21 AGOSTO ALLE 18.30 ALLA PRESENZA DEGLI ARTISTI
Sarà presentata giovedì 21 agosto 2025 alle ore 18.30 nella Sala “U. Veruda” di
piazza Piccola, 2 a Trieste alla presenza degli artisti la mostra “Identità e Alterità” di
Anna Colitti e Richard Humann.
L’esposizione è incentrata sul tema dell’identità nelle sue diverse accezioni. Nel prodotto artistico spesso l’artista indaga l’identità in diversi campi, alla ricerca di sé
stesso, dell’altro, del luogo, delle interazioni, delle esperienze, del concreto come del
sottile. L’opera d’arte diventa quasi una porzione di identità dell’artista stesso.
Il progetto proposto nasce dall’amicizia che lega i due artisti che da anni si confrontiamo sia a livello umano che artistico. Nonostante le loro diverse polarità, culture, e
l’oceano che li separa, la sensibilità artistica li porta a trattare temi simili, anche se il
metodo di proporli all’osservatore è diverso.
Anna Colitti lavora essenzialmente con la fotografia e, in questa, con l’autoritratto
che, appunto dà un’identità del sé. Allo stesso tempo fotografa “coppie”, una sorta di
“doppio” in cui l’uno/a fa da specchio all’altro/a.
Richard Humann è artista concettuale e trova la sua identità nel video o nel raccogliere lettere ritagliate da suoi documenti e inseriti in un’urna con il peso uguale alle
sue ceneri se fosse cremato. Altrimenti ragiona sull’identità di altri cui ha chiesto un
selfie.
La mostra, curata da Giorgio Bonomi, sarà visitabile dal 20 agosto al 3 settembre
2025 presso la Sala “Umberto Veruda” di Palazzo Costanzi (Piazza Piccola, 2) a Trieste
con orario 10 – 13 e 17 – 20 (salvo aperture straordinarie). Mercoledì 3 settembre
chiusura alle ore 13.
