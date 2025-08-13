Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Incendio: Zannier, Corpo forestale sorveglier area durante notte

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Udine, 13 ago – “Con mezzi aerei e anche da terra le forze in
campo sono riuscite a raggiungere la totalit? dei punti del
fronte del fuoco e ad avviare la bonifica. L’intenzione ? mettere
in sicurezza l’intera area entro stasera: in ogni caso, questa
notte, una squadra di forestali coadiuvata da sei volontari della
Protezione civile regionale sorveglier? il perimetro
dell’incendio al fine di evitare riprese che possano far
ripartire le fiamme”.
Lo rende noto l’assessore alle Risorse forestali Stefano Zannier,
ringraziando il Corpo Forestale Regionale “che ha diretto le
operazioni svolgendo le funzioni di direttore delle operazioni di
spegnimento e coordinato tutte le forze intervenute oltre a
prestare servizio con i propri operatori collaborando, con tutte
le altre forze presenti, alle fasi di contenimento e spegnimento”.
Il Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia, con il
personale delle Stazioni di Monfalcone e Duino Aurisina, ?
intervenuto accanto ai Vigili del fuoco di Trieste, Gorizia,
Udine e Pordenone e una decina di squadre di volontari della
Protezione civile regionale (PCR) nel territorio del comune di
Monfalcone per un incendio scoppiato nella mattinata di oggi.
Il rogo – che secondo le prime stime ha bruciato complessivamente
cinque ettari di vegetazione, tra sterpaglie e alberi di pino – ?
nato ai piedi della Rocca, poco distante dalla linea ferroviaria.
L’area si trova a qualche centinaio di metri dal centro
cittadino: fumo e fuliggine hanno raggiunto anche il mercato
cittadino e creato uno stato d’allarme e smarrimento tra la
gente. La situazione, fortunatamente, si ? placata in tempi

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl