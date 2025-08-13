(ARC) Incendio: Zannier, Corpo forestale sorveglier area durante notte

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Udine, 13 ago – “Con mezzi aerei e anche da terra le forze in
campo sono riuscite a raggiungere la totalit? dei punti del
fronte del fuoco e ad avviare la bonifica. L’intenzione ? mettere
in sicurezza l’intera area entro stasera: in ogni caso, questa
notte, una squadra di forestali coadiuvata da sei volontari della
Protezione civile regionale sorveglier? il perimetro
dell’incendio al fine di evitare riprese che possano far
ripartire le fiamme”.
Lo rende noto l’assessore alle Risorse forestali Stefano Zannier,
ringraziando il Corpo Forestale Regionale “che ha diretto le
operazioni svolgendo le funzioni di direttore delle operazioni di
spegnimento e coordinato tutte le forze intervenute oltre a
prestare servizio con i propri operatori collaborando, con tutte
le altre forze presenti, alle fasi di contenimento e spegnimento”.
Il Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia, con il
personale delle Stazioni di Monfalcone e Duino Aurisina, ?
intervenuto accanto ai Vigili del fuoco di Trieste, Gorizia,
Udine e Pordenone e una decina di squadre di volontari della
Protezione civile regionale (PCR) nel territorio del comune di
Monfalcone per un incendio scoppiato nella mattinata di oggi.
Il rogo – che secondo le prime stime ha bruciato complessivamente
cinque ettari di vegetazione, tra sterpaglie e alberi di pino – ?
nato ai piedi della Rocca, poco distante dalla linea ferroviaria.
L’area si trova a qualche centinaio di metri dal centro
cittadino: fumo e fuliggine hanno raggiunto anche il mercato
cittadino e creato uno stato d’allarme e smarrimento tra la
gente. La situazione, fortunatamente, si ? placata in tempi
