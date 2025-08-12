Close Menu
GOVERNO, BIGNAMI (FDI): FOSCHI PRESAGI OPPOSIZIONI SI RIVELANO ESERCIZI DI FANTASIA⁩

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *GOVERNO, BIGNAMI (FDI): FOSCHI PRESAGI OPPOSIZIONI SI RIVELANO ESERCIZI DI
FANTASIA⁩ *
“Nel giorno in cui il governo Meloni diventa il quarto più longevo della
storia repubblicana, viene da chiedersi che fine abbiano fatto le sventure
previste dalla peggiore opposizione europea come la sinistra italiana?
Parlavano di ingovernabilità, di tracollo economico, di liti in
maggioranza, di allarme democratico, di isolamento internazionale. Ancora
una volta, i loro foschi presagi si sono rivelati semplici esercizi di
fantasia. Il Governo Meloni continua a garantire stabilità, crescita
economica e credibilità internazionale all’Italia, smentendo ogni profezia
catastrofista. A chi, da anni, tenta di dipingere una Nazione allo sbando,
ricordiamo che la realtà e i dati parlano chiaro: l’Italia è più forte, più
rispettata e più coesa. Il tempo delle fake news ideologiche è finito. Ora
contano i fatti, e questi dicono che il Governo mantiene gli impegni presi
con gli italiani”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,
Galeazzo Bignami.
Roma, 12 agosto 2025

