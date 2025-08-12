AOU SASSARI – Laboratorio analisi: chiusure di ferragosto

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Direzione Generale
Ufficio Stampa
AOU Sassari
Comunicato n. 0064/2025/US
COMUNICATO STAMPA
Laboratorio analisi: chiusure di ferragosto
Il 14 e il 16 agosto chiude la struttura del Palazzo Rosa. Nelle stesse date orari ridotti anche per gli
sportelli di cassa ticket
Sassari 12 agosto 2025 – Il laboratorio analisi del Palazzo Rosa in via Monte Grappa comunica
che nelle giornate del 14 e 16 agosto resterà chiuso all’utenza esterna.
I cittadini potranno continuare a prenotare gli esami, come di consueto, via mail
10,30 alle 13.
Da lunedì 18 agosto il laboratorio sarà aperto regolarmente.
Si ricorda, infine, per quanto riguarda il servizio di pagamento ticket, che gli sportelli della Stecca
bianca e quelli del Palazzo Rosa il 14 agosto osserveranno la chiusura anticipata alle ore 13.
Venerdì 16 agosto, invece, il servizio sarà sospeso per l’intera giornata.
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Direzione Generale
07100 Sassari
AA.GG, Legali Comunicazione Urp
07100 Sassari
http://www.aousassari.it
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Direzione Generale