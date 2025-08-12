Close Menu
Trending
martedì 12 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

AOU SASSARI – Laboratorio analisi: chiusure di ferragosto

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Direzione Generale
Ufficio Stampa

AOU Sassari


Comunicato n. 0064/2025/US
COMUNICATO STAMPA
Laboratorio analisi: chiusure di ferragosto
Il 14 e il 16 agosto chiude la struttura del Palazzo Rosa. Nelle stesse date orari ridotti anche per gli
sportelli di cassa ticket
Sassari 12 agosto 2025 – Il laboratorio analisi del Palazzo Rosa in via Monte Grappa comunica
che nelle giornate del 14 e 16 agosto resterà chiuso all’utenza esterna.
I cittadini potranno continuare a prenotare gli esami, come di consueto, via mail
10,30 alle 13.
Da lunedì 18 agosto il laboratorio sarà aperto regolarmente.
Si ricorda, infine, per quanto riguarda il servizio di pagamento ticket, che gli sportelli della Stecca
bianca e quelli del Palazzo Rosa il 14 agosto osserveranno la chiusura anticipata alle ore 13.
Venerdì 16 agosto, invece, il servizio sarà sospeso per l’intera giornata.
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Direzione Generale
07100 Sassari
AA.GG, Legali Comunicazione Urp
07100 Sassari
http://www.aousassari.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl