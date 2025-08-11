Close Menu
Trending
lunedì 11 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

COMUNICATO STAMPA: Spettacolo di danza con Odissea 2001 a Scarlino Scalo (+FOTO)

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Spettacolo di danza con Odissea 2001 a Scarlino Scalo
Martedì 12 agosto in piazza Gramsci l’esibizione “Born to Dance”
Martedì 12 agosto 2025 alle ore 21.30 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo
torna il tradizionale appuntamento con la danza “Born to dance”.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito.
Prodotto da Odissea 2001, l’evento vedrà sul palco ballerini che
proporranno coreografie di grande impatto scenico, unendo tecnica, passione
ed energia in una serata dedicata alla danza in tutte le sue forme.
L’iniziativa rientra nel calendario estivo degli appuntamenti pensati per
animare il territorio e offrire momenti di intrattenimento di qualità a
residenti e visitatori.
«Siamo felici di ospitare nuovamente uno spettacolo così coinvolgente –
commenta il sindaco Francesca Travison –. La danza è un linguaggio
universale capace di emozionare e di unire, e questa serata sarà
un’occasione speciale per condividere cultura e bellezza nella nostra
piazza».
Comune di Scarlino
COMUNE DI SCARLINO
Via Martiri d’Istia, 1
58020 – Scarlino (GR)
“Rispetta l’ambiente: non stampare questa e-mail se non ti è veramente necessario”.
AVVISO DI RISERVATEZZA

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl