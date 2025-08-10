(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 *Taranto. Iaia ( FdI), su Ex Ilva auspicabile il confronto su proposte tecnicamente e socialmente sostenibili.*
“Taranto attraversa una fase estremamente complessa ed è proprio in questi momenti che occorre conservare lucidità di analisi e prospettiva.
Il governo Meloni ed il Ministro Urso hanno messo in campo una strategia ben chiara che, attraverso un accordo di programma, condurrà alla piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Tale processo prevede lo spegnimento graduale degli altoforni e la realizzazione di tre forni elettrici e di un gruppo dri per la produzione di preridotto finalizzato ad alimentare gli stessi forni elettrici. I tempi sono indicati nell’accordo: si prevede che la decarbonizzazione abbia luogo nell’arco di otto anni. Questo è un piano concreto e realizzabile, fondato dal punto di vista tecnico, economico e sociale.
Da parte del sindaco di Taranto, invece, sinora sono arrivate soltanto risposte negative e proposte prive di supporto tecnico, così come la decarbonizzazione in cinque anni. Ora come non mai occorre senso di responsabilità e concretezza tecnica, economica, sociale ed ambientale. Non è il momento dei voli pindarici e delle fantasie, come è avvenuto in passato per poi finire nell’inconcludenza. Di conseguenza, cogliamo con favore l’appello lanciato dal sindaco Bitetti per un incontro prima del 12 agosto con il Ministro Urso. Siamo sicuri che, nel momento in cui tale richiesta dovesse essere formalizzata, da parte del governo Meloni ci sarebbe la massima disponibilità al dialogo ed al confronto con il primo cittadino e con i rispettivi tecnici per discutere le varie proposte e cercare di addivenire ad una soluzione comune”.
Così on. Dario Iaia deputato FdI/ segretario commissione ecomafie
(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 *Taranto. Iaia ( FdI), su Ex Ilva auspicabile il confronto su proposte tecnicamente e socialmente sostenibili.*