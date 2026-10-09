Agriworld Expo 2026: l’Università della Calabria diventa il laboratorio nazionale sulle “Terre Assetate”

L’8 e 9 ottobre 2026 il Campus di Arcavacata dell’Università della Calabria ha ospitato la terza edizione di Agriworld Expo, appuntamento nazionale dedicato a innovazione agricola, gestione dell’acqua e resilienza dei territori rurali. Il tema scelto, “Terre Assetate”, ha messo al centro la crescente scarsità idrica e la necessità di ripensare modelli produttivi, sistemi irrigui e politiche pubbliche in risposta ai cambiamenti climatici.

La manifestazione ha riunito università del Mezzogiorno, istituzioni, enti di ricerca, professionisti e imprese, con l’obiettivo di avvicinare la ricerca alle esigenze concrete delle aziende agricole. Le due giornate hanno alternato conferenze scientifiche, tavole rotonde, workshop e testimonianze di imprese rurali, affrontando temi come trasferimento tecnologico, digitalizzazione dell’agricoltura, sicurezza sul lavoro, osservazione della Terra e strategie per le aree interne.

L’evento chiuserà con la consegna dei premi dedicati a innovazione rurale, agricoltura etica, turismo rurale e comuni virtuosi, confermando Agriworld Expo come uno dei principali punti di incontro nazionali sul futuro dell’agricoltura mediterranea.

Ecco la scheda completa e verificata su Agriworld Expo – Università della Calabria, 8–9 ottobre 2026, basata sulle fonti ufficiali disponibili online. Tutte le informazioni riportate sono tratte dai documenti pubblicati da Università della Calabria, ITEA, ISPRA e testate locali.

Agriworld Expo 2026 – “Terre Assetate”

Luogo: Campus di Arcavacata, Università della Calabria, Rende (CS) Date: 8–9 ottobre 2026 Tema centrale: Terre Assetate – la crescente scarsità idrica e la necessità di ripensare modelli agricoli, sistemi irrigui e politiche di gestione di fronte ai cambiamenti climatici.

Obiettivi dell’evento

Collegare ricerca scientifica , istituzioni e imprese agricole.

, istituzioni e imprese agricole. Trasformare la crisi idrica in un’opportunità di innovazione e competitività.

in un’opportunità di innovazione e competitività. Rafforzare la rete tra Università del Mezzogiorno , enti di ricerca e territori rurali.

, enti di ricerca e territori rurali. Accelerare il trasferimento tecnologico verso le aziende agricole.

Struttura dell’Expo

Agriworld Expo non è una fiera commerciale classica: è un laboratorio nazionale dedicato a innovazione, resilienza agricola e gestione dell’acqua. Comprende:

area espositiva con enti pubblici e aziende agroalimentari;

conferenze scientifiche;

forum e workshop tecnici;

laboratori per studenti e operatori;

tavole rotonde su innovazione, sicurezza, filiere e aree interne.

Programma – 8 ottobre 2026

Conferenza di apertura (10:00–11:15)

“Terre Assetate. Agricoltura e futuro: alleanze strategiche per affrontare le nuove sfide” Interventi di:

Maria Alessandra Gallone , Presidente ISPRA – su ruralità, ambiente e territori.

, Presidente ISPRA – su ruralità, ambiente e territori. Carlo Cosentino , Presidente comitato scientifico – resilienza dei sistemi agricoli.

, Presidente comitato scientifico – resilienza dei sistemi agricoli. Stefano Curcio , Prorettore Unical – innovazione e sviluppo dei territori.

, Prorettore Unical – innovazione e sviluppo dei territori. Marco Poiana , Università Mediterranea RC – innovazione agroalimentare.

, Università Mediterranea RC – innovazione agroalimentare. Giovanni Carlo Di Renzo , Università Basilicata – meccanica agraria e competitività.

, Università Basilicata – meccanica agraria e competitività. Carmine Cocca, CONAF – formazione e aggiornamento professionale.

Pomeriggio – Innovazione e territori

Panel su strategie per le aree interne .

. Sessione Agriworld On Tour – Viaggio nell’Italia rurale, dedicata alle esperienze delle imprese agricole.

Programma – 9 ottobre 2026

Mattina

Tavola rotonda su uso efficiente delle risorse idriche .

. Intervento su dati e osservazione della Terra per l’agricoltura del futuro.

per l’agricoltura del futuro. Seminario “Sicurezza che crea valore” dedicato alla sicurezza sul lavoro.

Pomeriggio

Agriworld Talk – Storie di imprese, persone e territori .

. Consegna dei premi: Premio Agricoltura Etica Premio Innovazione Rurale Premio Turismo Rurale Premio Comune Rurale Virtuoso

Chiusura alle ore 16:00 .

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L’edizione 2026 è considerata una delle più strategiche perché affronta: