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Agroalimentare

Agriworld Expo 2026: l’Università della Calabria diventa il laboratorio nazionale sulle “Terre Assetate”

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - L’8 e 9 ottobre 2026 il Campus di Arcavacata dell’Università della Calabria ha ospitato la terza edizione di Agriworld Expo, appuntamento nazionale dedicato a innovazione agricola, gestione dell’acqua e resilienza dei territori rurali. Il tema scelto, “Terre Assetate”, ha messo al centro la crescente scarsità idrica e la necessità di ripensare modelli produttivi, sistemi irrigui e politiche pubbliche in risposta ai cambiamenti climatici.

La manifestazione ha riunito università del Mezzogiorno, istituzioni, enti di ricerca, professionisti e imprese, con l’obiettivo di avvicinare la ricerca alle esigenze concrete delle aziende agricole. Le due giornate hanno alternato conferenze scientifiche, tavole rotonde, workshop e testimonianze di imprese rurali, affrontando temi come trasferimento tecnologico, digitalizzazione dell’agricoltura, sicurezza sul lavoro, osservazione della Terra e strategie per le aree interne.

L’evento chiuserà con la consegna dei premi dedicati a innovazione rurale, agricoltura etica, turismo rurale e comuni virtuosi, confermando Agriworld Expo come uno dei principali punti di incontro nazionali sul futuro dell’agricoltura mediterranea.

Ecco la scheda completa e verificata su Agriworld Expo – Università della Calabria, 8–9 ottobre 2026, basata sulle fonti ufficiali disponibili online. Tutte le informazioni riportate sono tratte dai documenti pubblicati da Università della Calabria, ITEA, ISPRA e testate locali.

Agriworld Expo 2026 – “Terre Assetate”

Luogo: Campus di Arcavacata, Università della Calabria, Rende (CS) Date: 8–9 ottobre 2026 Tema centrale: Terre Assetate – la crescente scarsità idrica e la necessità di ripensare modelli agricoli, sistemi irrigui e politiche di gestione di fronte ai cambiamenti climatici.

Obiettivi dell’evento

  • Collegare ricerca scientifica, istituzioni e imprese agricole.
  • Trasformare la crisi idrica in un’opportunità di innovazione e competitività.
  • Rafforzare la rete tra Università del Mezzogiorno, enti di ricerca e territori rurali.
  • Accelerare il trasferimento tecnologico verso le aziende agricole.

Struttura dell’Expo

Agriworld Expo non è una fiera commerciale classica: è un laboratorio nazionale dedicato a innovazione, resilienza agricola e gestione dell’acqua. Comprende:

  • area espositiva con enti pubblici e aziende agroalimentari;
  • conferenze scientifiche;
  • forum e workshop tecnici;
  • laboratori per studenti e operatori;
  • tavole rotonde su innovazione, sicurezza, filiere e aree interne.

Programma – 8 ottobre 2026

Conferenza di apertura (10:00–11:15)

“Terre Assetate. Agricoltura e futuro: alleanze strategiche per affrontare le nuove sfide” Interventi di:

  • Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA – su ruralità, ambiente e territori.
  • Carlo Cosentino, Presidente comitato scientifico – resilienza dei sistemi agricoli.
  • Stefano Curcio, Prorettore Unical – innovazione e sviluppo dei territori.
  • Marco Poiana, Università Mediterranea RC – innovazione agroalimentare.
  • Giovanni Carlo Di Renzo, Università Basilicata – meccanica agraria e competitività.
  • Carmine Cocca, CONAF – formazione e aggiornamento professionale.

Pomeriggio – Innovazione e territori

  • Panel su strategie per le aree interne.
  • Sessione Agriworld On Tour – Viaggio nell’Italia rurale, dedicata alle esperienze delle imprese agricole.

Programma – 9 ottobre 2026

Mattina

  • Tavola rotonda su uso efficiente delle risorse idriche.
  • Intervento su dati e osservazione della Terra per l’agricoltura del futuro.
  • Seminario “Sicurezza che crea valore” dedicato alla sicurezza sul lavoro.

Pomeriggio

  • Agriworld Talk – Storie di imprese, persone e territori.
  • Consegna dei premi:
    • Premio Agricoltura Etica
    • Premio Innovazione Rurale
    • Premio Turismo Rurale
    • Premio Comune Rurale Virtuoso
  • Chiusura alle ore 16:00.

L’edizione 2026 è considerata una delle più strategiche perché affronta:

  • la pressione climatica sulle produzioni agricole;
  • la gestione dell’acqua come fattore competitivo;
  • la necessità di modelli agricoli resilienti;
  • la cooperazione tra regioni mediterranee (Calabria, Basilicata, Sicilia).

(AGENPARL)
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