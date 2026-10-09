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Toscana

Avviso di mobilità esterna per un geometra, un architetto e quattro agenti di pubblica sicurezza per la Polizia Locale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - e quattro agenti di pubblica sicurezza per la Polizia Locale

 
Il Comune di Livorno cerca alcune figure professionali. Le domande entro il 5 novembre alle 23.59

 

 
Livorno, 8 ottobre 2026 – Il Comune di Livorno cerca 6 figure professionali: un geometra, un architetto e quattro agenti di pubblica sicurezza per la Polizia Locale.

 
Più nel dettaglio, ecco i profili richiesti:
L'avviso completo è pubblicato sul Portale unico del reclutamento della Funzione Pubblica (portale inPA), raggiungibile al seguente link: e sul sito internet istituzionale del Comune di Livorno all'indirizzo: 
 
link

 

 
CHI PUO' PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione di mobilità i candidati che, alla data di scadenza dell'avviso (il 5 novembre alle ore 23.59) , risultino in possesso dei seguenti requisiti:
-essere inquadrati nella stessa area e nel profilo professionale pari o equivalente – in caso di provenienza dal medesimo comparto – rispetto al posto da ricoprire; stessa categoria giuridica e profilo riconducibile all'area lavorativa – in caso di provenienza da diverso comparto – rispetto al posto da ricoprire;
-assenza di procedimenti disciplinari o penali in corso, nonché l'assenza di condanne penali o sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto negli ultimi tre anni;
-aver superato il periodo di prova presso l'Ente di provenienza nell'area e nel profilo professionale uguale o analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire;
-possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'ente di appartenenza o dichiarazione preventiva dell'ente di provenienza di disponibilità alla concessione dello stesso, nei termini previsti dall'ordinamento;
-idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire.
E inoltre;
-per il profilo professionale "Vigilanza": possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986;
-disponibilità a prestare servizio in forma armata;

 

 
COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

 

 

(AGENPARL)
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