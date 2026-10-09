(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 -
Ripuliti fino ad ora 86 chilometri di strade
Livorno, 8 ottobre 2026 – Proseguono a ritmo serrato gli interventi di diserbo in tutta la città iniziati il 15 settembre dalla ditta Isam Srl che ha l'affidamento del servizio per tre anni.
In questo periodo sono stati completati i quartieri: Corea, Shangai, Leccia, Scopaia, Garibaldi e Bastia-Fiorentina.
Quattro squadre operative da cinque persone l'una continuano a lavorare senza sosta negli altri quartieri cittadini.
I prossimi interventi riguardano: Collinaia, La Rosa, Antignano, Torretta, Cigna, Stazione, Ospedale, Pontino, San Marco, Venezia, Salviano, Coteto, Fabbricotti, San Jacopo, Centro, Cappuccini, Magenta, Colline, Benci, Porta a Mare.