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Politica Interna

VIII Congresso nazionale Tributaristi: Videomessaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini

Laura CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR)

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Videomessaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR), Anna Maria Bernini in occasione del VIII Congresso Nazionale INT – Istituto Nazionale Tributaristi “Io Tributarista. 1996-2026: a 30 anni dall’idea fondativa” che si sta svolgendo a Roma presso The Hive Hotel:

«Trent’anni fa avete scelto di mettere insieme competenze diverse e dare loro una voce comune. Oggi celebriamo quella scelta e una comunità professionale che continua a crescere.

“Io Tributarista” è un titolo che dice molto, perché in quell’“io” ci sono competenza, appartenenza e responsabilità. E dietro ogni pratica ci sono sempre persone: un giovane che apre un’attività, un professionista che investe, un’impresa che vuole crescere.

Ho avuto modo di confrontarmi con il vostro presidente Alemanno e di conoscere più da vicino la realtà e le specificità della vostra professione, un mondo di competenze che merita attenzione nel più ampio sistema delle professioni, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali.

Oggi guardate anche all’intelligenza artificiale e qui università e ricerca hanno un compito preciso: formare esperienze, competenze e pensiero critico, perché la tecnologia può aiutarci a decidere, ma la responsabilità della decisione resta umana.

Trent’anni sono un traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza.

Quindi, buon compleanno e buon congresso a tutti voi!»

(AGENPARL)
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