(ARC) Incendio Vesuvio: Riccardi, dal Fvg 4 squadre Aib per soccorso

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Udine, 10 ago – “Su attivazione del Dipartimento nazionale di
Protezione civile, quattro squadre del Corpo volontari
antincendio boschivo del Friuli Venezia Giulia sono partite
questa mattina per la Campania per contribuire alle operazioni di
spegnimento del vasto incendio che da giorni interessa il
Vesuvio, in particolare l’area della Pineta di Terzigno, la
Riserva integrale Tirone e i territori boschivi di Trecase,
Ercolano e Ottaviano”.
Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione Civile
Riccardo Riccardi in merito alla colonna mobile regionale,
autorizzata con decreto firmato d’intesa con il presidente della
Regione Massimiliano Fedriga.
La colonna ? composta da 14 volontari AIB e 2 funzionari, con tre
pick-up attrezzati, un’autobotte da 5.000 litri, un furgone
logistico e un fuoristrada della Protezione civile regionale.
L’impegno economico previsto ? di 100.000 euro, a copertura delle
spese operative e logistiche.
“Il Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato Riccardi – conferma la
propria disponibilit? e rapidit? d’intervento nell’ambito della
solidariet? nazionale. I nostri volontari e funzionari sono gi?
in viaggio per dare supporto concreto a una situazione complessa
che minaccia persone, abitazioni e un patrimonio naturalistico di
valore inestimabile”.
Le squadre sono partite nelle prime ore di oggi e opereranno in
raccordo con le autorit? locali e nazionali per tutta la durata
dell’emergenza.
