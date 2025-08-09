Close Menu
Via libera della Sovrintendenza alla ripresa dei lavori in via Buontalenti. Nessun ritrovamento sensazionale nell'area mercatale

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

Livorno, 9 agosto 2025 – Gli archeologi e la Sovrintendenza hanno dato il via libera senza alcun vincolo alla ripresa dei lavori in via Buontalenti. Le cantine ritrovate non hanno alcun valore artistico e storico da preservare.
Lo comunica il sindaco Luca Salvetti, sottolineando che “tutti noi, con la ditta incaricata di realizzare il nuovo mercato con il bellissimo progetto scelto, abbiamo ripreso il percorso con l’obbiettivo di recuperare più tempo possibile, risolvere tutte le questioni che potranno emergere e ridare un futuro affascinante al cuore del commercio livornese e a tutti gli operatori della zona”.
“Si tratta di un intervento complesso e delicato – sottolinea il Sindaco – che doveva però essere fatto per consegnare prospettive nuove ad un comparto vitale per l’economia della città”.
Tutte le componenti e i soggetti dell’operazione puntano adesso ad accorciare i tempi dell’intervento, consapevoli che il mondo del commercio in questo momento è sotto pressione.
