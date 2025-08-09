(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, ARRESTATI DUE NORDAFRICANI PER FURTO, DE CORATO(FDI): «COMUNE
ASSUME VIGILI SOLO PER FARE MULTE E RECORD D’INCASSI ITALIANI».*
Milano, 09 Agosto 2025 – «Ieri sera due nordafricani irregolari e uno con
precedenti sono stati arrestati per tentato furto dagli agenti di Polizia
di Stato in una zona semi centrale quale viale Bligny. Ancora una volta, di
vigili, non si è vista nemmeno l’ombra come puntualmente si verifica da
diversi anni. In città, infatti, sia nelle ore diurne che, in particolare,
in quelle serali/notturne la presenza di “ghisa” è pressoché nulla. Si
vedono solo in circostanza particolari, ovvero quanto si tratta di fare
delle contravvenzioni. Che senso ha che il Comune continui ad assumere
agenti di Polizia Locale se poi l’unica cosa che gli fa fare sono le multe
e i tristi record italiani ne sono una conferma! Mi risulta, inoltre, che a
breve verranno assunte altre 15 persone da inserire nel corpo della Polizia
Locale. Queste ultime sarebbero un valore aggiunto per la città se si
occupassero concretamente di sicurezza, cosa che Milano ne ha estremo
bisogno»!
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
