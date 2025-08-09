Close Menu
Trending
sabato 9 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MILANO, ARRESTATI DUE NORDAFRICANI PER FURTO, DE CORATO(FDI): «COMUNE ASSUME VIGILI SOLO PER FARE MULTE E RECORD D’INCASSI ITALIANI».

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, ARRESTATI DUE NORDAFRICANI PER FURTO, DE CORATO(FDI): «COMUNE
ASSUME VIGILI SOLO PER FARE MULTE E RECORD D’INCASSI ITALIANI».*
Milano, 09 Agosto 2025 – «Ieri sera due nordafricani irregolari e uno con
precedenti sono stati arrestati per tentato furto dagli agenti di Polizia
di Stato in una zona semi centrale quale viale Bligny. Ancora una volta, di
vigili, non si è vista nemmeno l’ombra come puntualmente si verifica da
diversi anni. In città, infatti, sia nelle ore diurne che, in particolare,
in quelle serali/notturne la presenza di “ghisa” è pressoché nulla. Si
vedono solo in circostanza particolari, ovvero quanto si tratta di fare
delle contravvenzioni. Che senso ha che il Comune continui ad assumere
agenti di Polizia Locale se poi l’unica cosa che gli fa fare sono le multe
e i tristi record italiani ne sono una conferma! Mi risulta, inoltre, che a
breve verranno assunte altre 15 persone da inserire nel corpo della Polizia
Locale. Queste ultime sarebbero un valore aggiunto per la città se si
occupassero concretamente di sicurezza, cosa che Milano ne ha estremo
bisogno»!
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl