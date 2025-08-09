Close Menu
Bella partecipazione al primo incontro a Selva sul Piano operativo Prossimo appuntamento lunedì 11 agosto, alle 17.30, alla Piana del Riccio di Marroneto

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 *Comune di Santa Fiora*
*Comunicato stampa del 9 agosto 2025*
*Bella partecipazione al primo incontro a Selva sul Piano operativo*
*Prossimo appuntamento lunedì 11 agosto, alle 17.30, alla Piana del Riccio
di Marroneto*
Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi esprime soddisfazione per
l’ampia partecipazione dei cittadini al primo incontro organizzato sul
Piano Operativo venerdì 8 agosto, al Convento della SS Trinità di Selva,
dove gli amministratori (il sindaco e la consigliera con delega
all’urbanistica Azzurra Radicchi) si sono trovati davanti ad un nutrito
gruppo di decine di cittadini.
Il percorso partecipativo prosegue con il secondo appuntamento fissato
per *lunedì
11 agosto, alle ore 17.30, alla Piana del Riccio di Marroneto.* Sarà un
nuovo momento di confronto diretto per raccogliere suggerimenti sulle
scelte strategiche per il paese, ma anche su mobilità, edilizia, ambiente,
economia e cultura, continuando a costruire insieme la visione di sviluppo
del territorio.
“Esprimo soddisfazione per la risposta che c’è stata da parte degli
abitanti della frazione di Selva a questa prima chiamata, – *sottolinea il
sindaco Balocchi* – per noi è importante raggiungere l’obiettivo del
massimo coinvolgimento della popolazione locale. Gli incontri proseguiranno
in tutte le frazioni.”
L’iniziativa che prende il nome di “Santa Fiora Progetto Tour 2025” è un
laboratorio partecipativo itinerante, che porterà l’amministrazione af
incontrare direttamente cittadini, imprese, tecnici e associazioni in modo
da ragionare insieme sul Piano Operativo, lo strumento che regola le scelte
in materia urbanistica e edilizia.
Anche nella prossima data di lunedì a Marroneto, attraverso attività
collaborative e dinamiche di gruppo, i partecipanti, supportati da
facilitatori esperti, potranno decostruire le problematiche connesse ai
luoghi e metterne a fuoco i valori, ovvero quelle risorse e potenzialità
che possono generare un impatto positivo.
*Comune di Santa Fiora*

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl