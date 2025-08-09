Close Menu
(ACON) TRASPORTI. FASIOLO (PD): SDAG NON RISCHI PI GRAVI CONSEGUENZE

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 (ACON) Trieste, 9 ago – “Apprendiamo che i lavori sulla
superstrada slovena H4 verso Sdag Gorizia si avvieranno tra
breve. La convenzione Regione – Sdag per rendere competitivo il
valico di Gorizia grazie alla sosta gratuita nei piazzali
attrezzati per agevolare le fasi di dogana ? un sostegno urgente
necessario della Regione, ma temo non affatto sufficiente a
mantenere vitale e attrattiva Sdag”.
Lo afferma in una nota la consigliera regionale Laura Fasiolo
(Pd), che aggiunge: “Colgo la preoccupazione dello staff e il
vivere alla giornata di una piattaforma logistica intermodale per
il trasporto internazionale su strada e rotaia che viene colpita,
per responsabilit? non sua, in un periodo cruciale di sviluppo in
una Go!2025 carica di eventi, povera di infrastrutture e di
imprese”.
“La messa in disponibilit? di aree di parcheggio – sostiene la
Fasiolo – non basta se guardiamo ai 7 mesi di chiusura che, per
quanto a singhiozzo, stanno mettendo Sdag a dura prova. Trovo
l’importo forfettario omnicomprensivo di 250.000 euro, di cui
avevo chiesto un consistente incremento in Assestamento di
bilancio, una quota di una modestia evidente e confido nel
supporto fondamentale che solo la Regione pu? dare in questa
congiuntura sfortunata”.
ACON/COM/rcm
091902 AGO 25

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl