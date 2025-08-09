(ACON) NAGASAKI. HONSELL (OPEN): NO A RIARMO, NO A NUCLEARE, NO A GUERRE

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 (ACON) Trieste, 9 ago – “Oggi, in occasione dell’ottantesimo
anniversario del bombardamento atomico della citt? giapponese di
Nagasaki da parte dell’aviazione statunitense, ho partecipato
alla manifestazione organizzata dal Tavolo della Pace di
Pordenone, davanti alla base di Aviano, che ospita bombardieri e
missili che possono essere armati con testate nucleari.
Intervenendo, ho manifestato la mia preoccupazione per il riarmo
nel mondo e in Europa, per l’indifferenza nei confronti del
genocidio a Gaza, dei doppi standard nei confronti del popolo
Palestinese e ho ricordato l’atroce eredit? del XX secolo, ovvero
la guerra contro i civili di cui l’esercito fascista italiano fu
uno dei primi interpreti nella guerra di Spagna”.
Cos? in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open
Sinistra Fvg.
