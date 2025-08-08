INVITO INAUGURAZIONE BIRRA D’AUGUSTO 2025 – Fano, 13 agosto h18.30

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 FANO, 13/17 AGOSTO
INVITO
INAUGURAZIONE
MERCOLEDÌ 13 AGOSTO – ORE 18,30
FANO – PINCIO, TERRAZZA DEL BASTIONE NUTI
Nell’area del Pincio, ai saluti istituzionali seguirà la
presentazione del libro “Benvenuti alla mia tavola.
Storie e curiosità sulla cucina di Pesaro-Urbino” di
Nicoletta Tagliabracci. L’autrice dialogherà con il
giornalista Matteo Itri. Sarà offerta una
degustazione di prodotti locali in collaborazione
con Confesercenti Pesaro e Urbino.
Felice di Comunicare
