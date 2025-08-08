CS | FVG Film Fund: pubblicata la seconda graduatoria 2025. Al via dal 18 agosto l’ultima call dell’anno per le produzioni audiovisive | FVG Film Commission – PromoTurismoFVG

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 COMUNICATO STAMPA
FVG Film Fund: pubblicata la seconda graduatoria 2025. Al via dal 18
agosto l’ultima call dell’anno per le produzioni audiovisive
Resi noti i progetti finanziati della seconda finestra del Film Fund promosso dalla Friuli
Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Le domande per la terza call
potranno essere presentate fino al 30 settembre 2025.
Trieste, 8 agosto 2025 – È disponibile online la seconda graduatoria del FVG Film Fund, il fondo
promosso dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG per sostenere le
produzioni cinematografiche e audiovisive che scelgono il territorio regionale per ambientare le
proprie riprese. La graduatoria si riferisce alla seconda call 2025, che ha confermato l’alto livello
dei progetti selezionati e l’interesse da parte delle produzioni a investire sul territorio, con
positive ricadute in termini occupazionali e promozionali per la regione.
Tra le opere ammesse e finanziate nella categoria “opere seriali di finzione o documentaria con
durata complessiva minima di 90 minuti” e “opere di finzione con durata minima di 52 minuti”
figurano Il caso Nolan, presentato da Movimento Film srl, Follow Me della Pilgrim srl e Città di
vita prodotto da Stand By Me srl. Per la sezione “documentari e cortometraggi” sono stati
individuati per il contributo Emma di Addictive Ideas srl, La cenere e il fiore della Ghirigori Soc.
Coop., Mai senza te di Tempesta srl e Bella, bella, Isabella di Cinemalive srl.
I risultati completi sono consultabili sul sito ufficiale: http://www.fvgfilmcommission.com/film-fund
La terza e ultima call del 2025 si aprirà lunedì 18 agosto e resterà attiva fino a martedì 30
settembre. Il fondo si rivolge a produzioni indipendenti italiane, europee ed extraeuropee che
scelgono di girare in Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione locale,
valorizzare le professionalità del territorio e promuovere le sue risorse culturali, paesaggistiche
e ambientali.
Il regolamento completo, la documentazione da presentare e le modalità di accesso al
contributo sono disponibili alla pagina dedicata: http://www.fvgfilmcommission.com/film-fund
