(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *BARCAVELOX: IL BILANCIO DELLA PRIMA SETTIMANA DALL’ENTRATA IN
VIGORE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DI VELOCITÀ* —————–
Ad una settimana dall’entrata in vigore del Barcavelox, il nuovo sistema
elettronico di controllo della velocità delle imbarcazioni nei canali
veneziani, il primo bilancio operativo è positivo. In media, vengono
rilevati una trentina di superamenti della velocità al giorno. Ogni singolo
caso viene verificato e validato da un agente della Polizia Locale, secondo
quanto previsto dalla normativa, prima dell’emissione dell’eventuale
sanzione.
I dati confermano la corretta impostazione del sistema, pensato per
accompagnare un cambiamento nei comportamenti più che per colpire con multe.
Il Barcavelox non è stato istituito per fare cassa, ma per tutelare il
delicato equilibrio lagunare, ridurre il moto ondoso, migliorare la sicurezza
della navigazione e proteggere l’ambiente e il patrimonio storico della
città.
Il sistema, che funziona con un principio simile a quello utilizzato dal
tutor in ambito autostradale, è stato sviluppato appositamente per la
realtà veneziana e rappresenta un unicum nel panorama nazionale. La sua
introduzione è stata possibile solo grazie all’approvazione da parte del
Parlamento dell’art. 11 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha
introdotto il monitoraggio delle velocità sulle vie d’acqua cittadine
anche attraverso strumenti elettronici, con una fase sperimentale di due
anni. Questa norma è stata il frutto di un percorso progressivo, costruito
con il coinvolgimento delle categorie economiche, degli operatori e delle
associazioni della navigazione. L’obiettivo: salvaguardare Venezia senza
penalizzare chi in laguna lavora e si muove ogni giorno.
“Si sono riscontrate responsabilità e spirito di collaborazione dalla grande
maggioranza di chi opera in acqua, con il rispetto dei limiti – è il
commento dell’Amministrazione comunale – È solo una questione di abitudine.
La cosa importante è che si comprenda che così si rispetta Venezia”.
L’Amministrazione comunale ha già annunciato che in autunno, dopo le prime
settimane di piena operatività, si confronterà prima con gli altri Enti ed
istituzioni deputati al controllo della navigazione e poi nuovamente con le
categorie e le diverse associazioni per condividere i risultati, raccogliere
osservazioni e valutare eventuali implementazioni del sistema e adeguamenti
delle regolamentazioni.
Venezia, 8 agosto 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 COMUNICATO STAMPA