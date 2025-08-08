(ARC) Calcio: Anzil, Cjarlins Muzane portatore dei valori dello sport

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Il vicegovernatore alla presentazione della squadra
Trieste, 8 ago – “Il calcio non ? solo quello dei grandi
palcoscenici internazionali, come la Supercoppa Europea che si
giocher? tra pochi giorni allo Stadio Friuli: ? anche quello
delle societ? come il Cjarlins Muzane, che portano avanti ogni
giorno i valori autentici dello sport, investendo nei giovani e
costruendo comunit?”.
Cos? il vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil, ?
intervenuto oggi alla presentazione della stagione agonistica
dell’AS Cjarlins Muzane, con la prima squadra pronta ad
affrontare un nuovo campionato di Serie D e la formazione
Juniores al centro di un importante progetto di crescita
sportiva. Presenti all’evento, tra gli altri, l’assessore
regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e il presidente
del Consiglio regionale Mauro Bordin.
Il rappresentante della Giunta regionale ha espresso la piena
vicinanza dell’Amministrazione a un sodalizio che si distingue
per “la gestione sana, la seriet? progettuale e l’identit?
territoriale”.
Anzil ha anche sottolineato come la societ?, guidata da una
solida famiglia imprenditoriale friulana, sia riuscita negli anni
a diventare un riferimento non solo sportivo, ma anche educativo
per molti giovani del territorio.
“Il Cjarlins Muzane – ha osservato il vicegovernatore –
rappresenta quel calcio che costituisce l’ossatura pi? autentica
e vitale del movimento sportivo. Una realt? che lavora con una
filiera strutturata e una visione chiara del ruolo dello sport
come portatore di valori”.
Anzil ha infine richiamato l’imminente appuntamento con la
Supercoppa UEFA, che vedr? Paris Saint-Germain e Tottenham
sfidarsi a Udine, sottolineando come la Regione sappia essere
palcoscenico di eventi di portata internazionale. “Ma accanto al
grande calcio – ha concluso – c’? quello di base, che forma le
persone prima ancora degli atleti, e che merita il nostro massimo
sostegno”.
