Close Menu
Trending
venerdì 8 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Calcio: Anzil, Cjarlins Muzane portatore dei valori dello sport

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Il vicegovernatore alla presentazione della squadra
Trieste, 8 ago – “Il calcio non ? solo quello dei grandi
palcoscenici internazionali, come la Supercoppa Europea che si
giocher? tra pochi giorni allo Stadio Friuli: ? anche quello
delle societ? come il Cjarlins Muzane, che portano avanti ogni
giorno i valori autentici dello sport, investendo nei giovani e
costruendo comunit?”.
Cos? il vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil, ?
intervenuto oggi alla presentazione della stagione agonistica
dell’AS Cjarlins Muzane, con la prima squadra pronta ad
affrontare un nuovo campionato di Serie D e la formazione
Juniores al centro di un importante progetto di crescita
sportiva. Presenti all’evento, tra gli altri, l’assessore
regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e il presidente
del Consiglio regionale Mauro Bordin.
Il rappresentante della Giunta regionale ha espresso la piena
vicinanza dell’Amministrazione a un sodalizio che si distingue
per “la gestione sana, la seriet? progettuale e l’identit?
territoriale”.
Anzil ha anche sottolineato come la societ?, guidata da una
solida famiglia imprenditoriale friulana, sia riuscita negli anni
a diventare un riferimento non solo sportivo, ma anche educativo
per molti giovani del territorio.
“Il Cjarlins Muzane – ha osservato il vicegovernatore –
rappresenta quel calcio che costituisce l’ossatura pi? autentica
e vitale del movimento sportivo. Una realt? che lavora con una
filiera strutturata e una visione chiara del ruolo dello sport
come portatore di valori”.
Anzil ha infine richiamato l’imminente appuntamento con la
Supercoppa UEFA, che vedr? Paris Saint-Germain e Tottenham
sfidarsi a Udine, sottolineando come la Regione sappia essere
palcoscenico di eventi di portata internazionale. “Ma accanto al
grande calcio – ha concluso – c’? quello di base, che forma le
persone prima ancora degli atleti, e che merita il nostro massimo
sostegno”.
ARC/COM/gg
082041 AGO 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl