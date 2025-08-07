Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Africa

Il Marocco polo sanitario del Nord Africa: un mercato con forte potenziale

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

Secondo un’analisi di Fitch Solutions, il Marocco si sta affermando come un mercato strategico nel settore medico in Nord Africa. Il Paese, insieme a Egitto e Tunisia, sta trainando la modernizzazione sanitaria nella regione, superando significativamente l’Africa subsahariana in termini di investimenti e potenziale di mercato.

Investimenti e crescita

Il rapporto evidenzia come il Marocco stia beneficiando di una crescita sostenuta degli investimenti nel sistema sanitario. Nel luglio 2025, il Ministero della Salute ha lanciato un vasto programma per la riabilitazione di 83 ospedali e la costruzione di cinque nuovi ospedali universitari entro il 2030. L’obiettivo è rafforzare la capacità di accoglienza, ampliare le cure specialistiche e introdurre tecnologie mediche all’avanguardia.

Si stima che le vendite di dispositivi medici in Marocco raggiungeranno i 504,2 milioni di dollari nel 2024, una cifra notevolmente superiore a quella di Paesi più popolosi dell’Africa subsahariana. Questo posizionamento è reso possibile anche da una maggiore spesa sanitaria pro capite, che consente un’adozione più rapida di tecnologie innovative come l’imaging medico e l’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica.

Dipendenza dalle importazioni e sfide future

Nonostante il forte slancio, il rapporto sottolinea la dipendenza del Marocco dalle importazioni di dispositivi medici, che rappresentano oltre il 90% del mercato nazionale. L’industria locale si concentra principalmente sulla produzione di materiali di consumo a basso costo, mentre le attrezzature più sofisticate provengono da Europa, Nord America e Asia. Questa vulnerabilità strutturale, aggravata da tensioni geopolitiche e interruzioni delle catene di approvvigionamento, rappresenta una sfida significativa.

A ciò si aggiungono i cambiamenti demografici: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche (diabete, malattie cardiovascolari, cancro) richiederanno investimenti costanti in attrezzature, formazione del personale e innovazione terapeutica.

Fitch Solutions prevede che il Marocco, insieme all’Egitto, continuerà a guidare il continente in termini di modernizzazione ospedaliera e adozione di standard qualitativi elevati. Questa dinamica potrebbe renderlo un polo regionale per l’assistenza specialistica e un terreno fertile per lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, sebbene la sfida della dipendenza dalle importazioni rimanga prioritaria.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl