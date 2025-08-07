COMUNICATO STAMPA:‘ 60s Beatles and More, a Scarlino Scalo lo spettacolo del coro “Voci fuori dal coro”

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 ‘60s Beatles and More, a Scarlino Scalo lo spettacolo del coro “Voci
fuori dal coro”
Una serata di musica anni ’60 con i brani iconici dei Beatles e i grandi
successi italiani e internazionali
Venerdì 8 agosto alle 21.30 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, con
ingresso gratuito, arriva lo spettacolo “‘60s Beatles and More”,
produzione 2025 del gruppo corale “Voci fuori dal coro” creato e diretto
da Silvia Dolfi.
Il concerto, promosso da Dream Solutions, è un omaggio alle atmosfere degli
anni ’60, un viaggio musicale che attraversa i successi senza tempo dei
Beatles e le hit italiane e internazionali che hanno segnato un’epoca. Sul
palco oltre 15 interpreti, per una performance corale che unisce passione,
qualità artistica e coinvolgimento del pubblico.
“Voci fuori dal coro” nasce all’interno dell’associazione musicale
Castiglione della Pescaia e vanta una storia di 17 anni di attività sul
territorio grossetano, con un repertorio sempre attento a coniugare ricerca
musicale e impatto scenico.
