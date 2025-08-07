(ARC) Comuni: Roberti, riqualificazione urbana a Ts grazie a concertazione

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Trieste, 7 ago – “Con la legge di assestamento quest’anno la
Regione ha dedicato molte risorse per i Comuni del Friuli Venezia
Giulia. Oggi, presentiamo in particolare gli interventi su
Trieste, tanti e che coinvolgono diverse parti della citt?. Oggi
ci troviamo nel cuore, davanti a Sant’Antonio Nuovo, con un
intervento di riqualificazione da 2 milioni e 300 mila euro che
riguarda il sagrato antistante la chiesa. Si tratta della
riqualificazione di una porzione fondamentale della citt?,
attrattivamente turistica, ma accanto a questo ci sono altri
interventi che riguardano zone pi? periferiche”.
Lo ha spiegato l’assessore regionale alle Autonomie locali
Pierpaolo Roberti alla presentazione degli interventi pianificati
a Trieste e concordati con il metodo della concertazione con
l’Amministrazione comunale, oggi rappresentata dal sindaco
Roberto Di Piazza e dall’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi.
“Gli interventi sono a tutto tondo, dal tema viabilit?, alla
riqualificazione e rigenerazione dei spazi urbani, fino a
riqualificazione delle periferie e dell’impiantistica sportiva:
da segnalare un intervento da 1 milione e 800 mila euro
finanziato per la riqualificazione dello stadio Ferrini di
Ponziana, o quello da 400 mila euro per l’acquisto dell’ex
macello di Prosecco. In comune di Sgonico, ma di propriet? del
Comune di Trieste va ricordato l’intervento da 3 milioni e mezzo
di euro per la palestra Ervatti”, ha illustrato Roberti.
“Abbracciamo tutti i settori per poter dare una risposta
importante alla cittadinanza e lo facciamo con il metodo della
concertazione, ovvero dal rapporto con i sindaci che ci segnalano
necessit? e richieste che arrivano al territorio”, ha commentato
l’assessore.
L’obiettivo degli interventi illustrati oggi nel cuore del Borgo
Teresiano ? quello di ricomporre la scena urbana del canale fino
alla chiesa di San’Antonio, favorendo accessibilit?, percorsi
pedonali e ciclabili, rivalutando le connessioni tra centro citt?
e fronte mare.
Il progetto generale di riqualificazione interessa la piazza,
compreso il giardino centrale, le vie Paganini, Ponchielli e una
porzione di via della Zonta. Concluso il primo lotto concentrato
sulle vie laterali, dove la soluzione ? stata quella di togliere
il dislivello creato dai marciapiedi con il rifacimento della
pavimentazione di pregio con pietra di arenaria nelle dimensioni
analoghe ai masegni storici esistenti, ora il secondo lotto si
concentrer? sull’area del sagrato e potrebbe vedere il cantiere
gi? in autunno.
Ai 2 milioni e 300 mila euro di fondi provenienti
dall’assestamento di bilancio regionale il Comune ha accantonato
un altro milione di euro.
