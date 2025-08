(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Roma, FI Campidoglio: “Aumento strisce blu ennesimo provvedimento ai danni dei cittadini”

Roma, 6 agosto 2025 – “Sorpresa agostana per i romani, l’aumento delle strisce blu non tutela neanche i residenti. Una misura inadeguata a danno dei romani i quali, peraltro, continuano a fruire di un servizio di trasporto pubblico del tutto inefficiente e insufficiente per le esigenze di spostamento dei cittadini. Assistiamo inoltre a una contraddizione in Centro Storico: gli stalli bianchi della ZTL sono destinati esclusivamente ai residenti, anche se oggi nessuno fa rispettare questa previsione. Convertire in strisce blu fruibili da tutti questi stalli vuol dire togliere ulteriori parcheggi ai residenti, sempre più vessati dalle pedonalizzazioni di Gualtieri. Un modo di governare totalmente scollato dalla vita quotidiana dei romani e un motivo in più per sostituire la giunta Gualtieri con una giunta del buonsenso e con l’orecchio teso alle esigenze dei quartieri. Il gruppo capitolino di Forza Italia non assisterà passivamente: presenteremo un atto che chiede la sospensione dell’aumento delle strisce blu fino al miglioramento del trasporto pubblico”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini e il consigliere capitolino di FI Francesco Carpano.