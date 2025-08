(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 06/08/2025, ore 11:56

Difesa Civica / Garante per l’infanzia e l’adolescenza / Consigliera di parità

Organismi di garanzia: chiusure di Ferragosto

**Gli uffici di Difesa civica e Consigliera di parità resteranno chiusi dall’11 al 15 agosto, quelli della Garante per l’infanzia e l’adolescenza il 14 e 15 agosto.**

Gli uffici della e quelli della, con sede in via Cavour 23/c a Bolzano, resteranno chiusi dall’11 al 15 agosto in occasione della pausa di Ferragosto.

La chiusura riguarderà anche i servizi collegati ai seguenti organismi:

il ;

l’;

il .

Gli uffici della, pure con sede in via Cavour 23/c nel capoluogo, rimarranno invece chiusi giovedì 14 e venerdì 15 agosto.

Tutti i servizi riprenderanno regolarmente la propria attività da lunedì 18 agosto.

