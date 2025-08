(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Nota Farnesina – Nuovi aiuti alimentari per la popolazione civile palestinese nell’ambito di “Food for Gaza”

Un nuovo convoglio di aiuti alimentari del programma “Food for Gaza” è in partenza in queste ore dalla Giordania alla volta della Striscia. Si tratta di 20 camion del Programma Alimentare Mondiale carichi di aiuti acquistati con fondi italiani, per un totale di oltre 350 tonnellate di farina destinate alla popolazione civile nella Striscia. Un ulteriore convoglio è, inoltre, previsto per l’inizio della settimana prossima.

I nuovi aiuti italiani fanno parte dello stanziamento approvato la scorsa settimana nel corso della riunione presieduta dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina. Il convoglio attraverserà domani il confine con la Cisgiordania, per poi proseguire verso la frontiera fra Israele e Gaza, al nord della Striscia.

Proseguono in queste ore anche i preparativi per la realizzazione di lanci aerei di altri aiuti umanitari, in collaborazione con il Ministero della Difesa. Un carico con ulteriori 100 tonnellate di aiuti umanitari è in arrivo domani all’aeroporto di Fiumicino, da dove partirà poi per la Giordania, le cui Autorità – d’intesa con il governo di Israele – hanno messo a disposizione corridoi aerei e individuato zone sicure per i lanci.