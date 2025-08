Food d’autore, dall’8 al 10 agosto: Sicily Food Vibes porta l’eccellenza culinaria a Galati Mamertino

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

I profumi intensi della Sicilia, i sapori autentici dei Nebrodi e la creatività di grandi chef si incontrano nel cuore dei monti messinesi. Dall’8 al 10 agosto Galati Mamertino diventa il palcoscenico di “Sicily Food Vibes”, il format promosso dalla Regione Siciliana per celebrare la “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”. Un weekend capace di unire eccellenze enogastronomiche, suggestioni paesaggistiche e atmosfere di festa, in un viaggio che emoziona e coinvolge. “Sicily Food Vibes” è molto più di un evento gastronomico: è un invito a lasciarsi sedurre dalla bellezza della Sicilia e dalla sua inesauribile arte del gusto. Galati Mamertino, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua ospitalità, sarà il cuore pulsante di un fine settimana indimenticabile, dove ogni piatto racconta una storia e ogni momento diventa un ricordo da custodire.

Si comincia venerdì 8 con “I Nebrodi da Gustare. L’armonia dei sapori mediterranei”, un evento curato dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani che porterà in tavola l’essenza dei prodotti locali interpretati con maestria e creatività. A seguire, il via allo spettacolo musicale della Live Band “I carusi da casetta”.

Sabato 9 dalle 19 spazio al convegno moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore dal titolo “Dalla Sicilia a Los Angeles: strategie di sviluppo per le filiere del gusto”. Interverranno: l’assessore all’Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Salvatore Barbagallo, il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, lo chef Celestino Drago, il presidente Unione Regionale Cuochi Siciliani Rosario Seidita e lo chef Salvatore Campisi. «Prosegue con successo il nostro tour gastronomico attraverso l’isola – ha affermato Salvatore Barbagallo, assessore all’Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – In queste settimane stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro grazie ai piatti sapientemente lavorati dai nostri cuochi, che hanno creato un’esperienza unica di gusto, capace di raccontare il territorio e i nostri produttori di eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Il riconoscimento di “Sicilia regione europea della gastronomia” si sta rivelando una straordinaria opportunità per fare rete e creare percorsi virtuosi che legano sapori e paesaggi».

Dalle 21 sarà invece il momento di “La Bellezza del Gusto: una Notte tra Sicilia e California”, un incontro inedito tra due mondi gastronomici raccontato dai piatti di Celestino Drago e gli chef dell’isola, per una serata che profuma di futuro. Alle 22,30 spazio allo spettacolo della The Harmonik Band.

Domenica 10 chiusura straordinaria dello Chef Salvatore Campisi – Ristorante Antica Filanda – e “Nebrodi Gourmet. Rotte del Gusto e del Paesaggio”, ideato da Sicilia di Ulisse, un itinerario che intreccia sapori, natura e storia in un’unica esperienza immersiva. Poi la musica dalle 22 affidata al concerto di Sax e Viola del “Duo Methamorphosis”.

Il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore sottolinea con orgoglio l’importanza di questo appuntamento. «Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione di Galati Mamertino e dell’intero comprensorio, vista la presenza dei comuni di Piraino e Gioiosa Marea – ha dichiarato il primo cittadino – Ringrazio l’assessore Barbagallo e l’assessore Amata per questa opportunità. Attraverso il connubio tra gastronomia e tradizione, vogliamo raccontare la nostra storia e attrarre visitatori, creando nuove prospettive di sviluppo per la nostra comunità rafforzando la nostra vocazione turistica e culturale. Sarà una grande vetrina, un’occasione per far scoprire e apprezzare la nostra storia, la nostra tradizione e le nostre specialità enogastronomiche, offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile a chi verrà a visitarci».