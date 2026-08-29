SICUREZZA, PRC: “ZONE ROSSE A ROMA? IL DEGRADO NON VA IN FERIE, FA SOLO 300 METRI A PIEDI

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - METRI A PIEDI"
"Basta ordinanze-ragnatela sulle mappe della Prefettura. Spostare la
Spostare spaccio e degrado di trecento metri non significa fare sicurezza,
significa fare il gioco delle tre carte. Le zone rosse perimetrate dalle
ordinanze della Prefettura non risolvono l'emarginazione: le danno
semplicemente un nuovo indirizzo, spingendo la microcriminalità nelle vie
adiacenti."
Lo dichiara in una nota Giovanni Barbera, segretario della Federazione
romana del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione
nazionale del PRC, attaccando l'estensione dei controlli rafforzati
all'area Colosseo, Fori Imperiali e Colle Oppio.
"Se basta attraversare l'incrocio per uscire dalla zona a controllo
speciale, le istituzioni stanno facendo coordinamento logistico per i
pusher, non prevenzione. Oggi si traccia un cerchio attorno al monumento,
domani attorno a una piazza, dopodomani a una stazione: dove finisce questa
politica del metro da sarto? Trasformeremo la Capitale in una scacchiera di
recinti temporanei? La sicurezza è un diritto serio, non una mappa dipinta
di rosso. Contro il degrado non servono confini geometrici sulla carta, ma
illuminazione, servizi sociali, politiche sulle dipendenze e presidi
territoriali permanenti. Se spegni i servizi e ti limiti al divieto di
L'illegalità resta e la propaganda pure."
(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - METRI A PIEDI"