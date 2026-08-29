(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Furgiuele, qui il problema non è Fedorov, ma un ragionamento che evidentemente non torna. Paragonare un ex ministro, con una comprovata esperienza nel campo dei droni, dei sistemi unmanned, dell'intelligenza artificiale, del cyber e dell'innovazione militare a un capo dei narcos significa non saper distinguere tra competenza e criminalità. Un paragone che si smonta da solo. Fedorov non entra nella Difesa italiana per decidere la nostra politica estera, né per portarsi dietro 'nemici' o segreti. Il suo ruolo di advisor è quello di mettere a disposizione competenze tecnologiche maturate mentre l'Ucraina affrontava una guerra che ha trasformato radicalmente il modo di combattere. È come sostenere che una squadra di Formula 1 non dovrebbe ingaggiare il pilota più esperto perché potrebbe portarsi dietro la propria 'visione della gara'. La sicurezza nazionale richiede competenza, non slogan. Forse il vero rischio non è dunque avere Fedorov come consulente. È affrontare temi complessi e strategici con battute da bar".
DIFESA, CHIESA (FDI): “FURGIUELE CONFONDE COMPETENZA E CRIMINALIT?
By RedazioneNessun commento1 Min Read