SOTTOSEGRETARIO RAUTI (DIFESA) ALLO STABILIMENTO THALES ALENIA SPACE DELL’AQUILA

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Lo stabilimento della Thales Alenia Space a L''Aquila – attivo dal 1983 –
produce, assembla e sviluppa apparati elettronici, schede, componenti e
sistemi per satelliti ed infrastrutture spaziali. In particolare, nelle
'camere pulite', i componenti ultrasensibili (microchip, satelliti) vengono
assemblati e verificati in ambienti a contaminazione controllata; attività
di altissima precisione che unisce tecnologia, automazione e competenze
specialistiche degli operatori. Le telecomunicazioni satellitari e le
infrastrutture orbitali sono strategiche per la Difesa ed il rapporto con
Thales Alenia Space è consolidato e cruciale : l'azienda realizza sistemi
di telecomunicazione satellitare per applicazioni militari e duali,
garantendo comunicazioni sicure alle Forze Armate. Industria, cultura
dell'innovazione e Difesa contribuiscono alla sicurezza, alla sovranità
tecnologica del Paese ed alla resilienza nazionale delle infrastrutture
Tra gli esempi virtuosi :COSMOSKYMED (Terzo Satellite di 2a Generazione ),
per l'osservazione radar del pianeta ; il sistema GALILEO (G2G) ed il
programma satellitare SICRAL – Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate
ed Allarmi – per l'orbita alta.
Il Programma da oltre vent'anni garantisce comunicazioni strategiche e
tattiche protette per le nostre missioni sia su territorio nazionale che
nei Teatri Operativi internazionali e favorisce l'interoperabilità con la
NATO. Il SICRAL 1 (non più operativo) e' stato sostituito dal SICRAL 1B e
dal satellite di seconda generazione SICRAL 2 ma Thales Alenia Space è già
nel futuro con il sistema SICRAL 3 e lavora in una prospettiva di ulteriore
sviluppo.
Molte attività e servizi essenziali: comunicazioni, trasporti, energia e
sicurezza,dipendono dalle infrastrutture spaziali che sono sempre più
strategiche. La Thales Alenia Space (4 siti in Italia e 14 in Europa)
contribuisce a questa sfida con un ecosistema integrato di satelliti,
infrastrutture, software, cybersecurity e competenze specialistiche
rappresentando un eccellenza internazionale".
ieri a L'Aquila in visita alla sede aquilana della Thales Alenia Space,
azienda spaziale europea e internazionale nata dalla collaborazione tra
Thales e Leonardo, leader nello sviluppo di tecnologie per
telecomunicazioni, osservazione della Terra, navigazione satellitare,
esplorazione spaziale.
(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Lo stabilimento della Thales Alenia Space a L''Aquila – attivo dal 1983 –