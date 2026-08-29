[Comune Palermo] Biglietti omaggio concerto di Jovanotti. Dichiarazione consigliere e consiglieri di opposizione

"Abbiamo appreso che, in occasione dei concerti di Jovanotti, alcuni

biglietti omaggio sarebbero stati messi a disposizione di consiglieri di

maggioranza e assessori, mentre non risulta alcuna comunicazione ufficiale

sui criteri utilizzati per la loro distribuzione.

Se esistono biglietti destinati alle istituzioni, devono esserci regole

chiare e trasparenti. Non possono diventare una disponibilità discrezionale

della maggioranza, né trasformarsi in piccoli privilegi o strumenti di

favore e consenso da utilizzare nelle proprie relazioni politiche ed

elettorali.

Per quanto ci riguarda, se avessimo saputo di possibili biglietti omaggio

avremmo proposto di destinarli a ragazzi e ragazze con difficoltà

economiche, certi che su tale proposta avremmo raccolto il consenso di un

artista che ha una spiccata sensibilità per il sociale, quale è Jovanotti.

Chiederemo formalmente di conoscere quanti biglietti siano stati messi a

disposizione per questi concerti, chi li abbia ricevuti e sulla base di

quali criteri, verificando anche quanto avvenuto per gli eventi precedenti".

Consiglio comunale Concetta Amella, Giulia Argiroffi, Mariangela Di Gangi,

Ugo Forello, Massimo Giaconia, Fabio Giambrone, Alberto Mangano, Carmelo

Miceli, Giuseppe Miceli, Antonino Randazzo.