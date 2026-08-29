[Comune Palermo] Biglietti omaggio concerto di Jovanotti. Dichiarazione consigliere e consiglieri di opposizione

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Abbiamo appreso che, in occasione dei concerti di Jovanotti, alcuni
biglietti omaggio sarebbero stati messi a disposizione di consiglieri di
maggioranza e assessori, mentre non risulta alcuna comunicazione ufficiale
sui criteri utilizzati per la loro distribuzione.
Se esistono biglietti destinati alle istituzioni, devono esserci regole
chiare e trasparenti. Non possono diventare una disponibilità discrezionale
della maggioranza, né trasformarsi in piccoli privilegi o strumenti di
favore e consenso da utilizzare nelle proprie relazioni politiche ed
elettorali.
Per quanto ci riguarda, se avessimo saputo di possibili biglietti omaggio
avremmo proposto di destinarli a ragazzi e ragazze con difficoltà
economiche, certi che su tale proposta avremmo raccolto il consenso di un
artista che ha una spiccata sensibilità per il sociale, quale è Jovanotti.
Chiederemo formalmente di conoscere quanti biglietti siano stati messi a
disposizione per questi concerti, chi li abbia ricevuti e sulla base di
quali criteri, verificando anche quanto avvenuto per gli eventi precedenti".
Consiglio comunale Concetta Amella, Giulia Argiroffi, Mariangela Di Gangi,
Ugo Forello, Massimo Giaconia, Fabio Giambrone, Alberto Mangano, Carmelo
Miceli, Giuseppe Miceli, Antonino Randazzo.