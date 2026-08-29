[Comune Palermo] Nuovi autovelox. Dichiarazione consigliera comunale D’Alessandro

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Accolgo positivamente l'annuncio dell'Amministrazione comunale sull'arrivo
di sette nuovi autovelox e sul rafforzamento dei controlli della velocità
sulle principali arterie cittadine.
È un intervento che considero necessario e che avevo già sollecitato
attraverso una mia nota indirizzata al Sindaco e all'Assessore alla
Mobilità, nella quale avevo chiesto di rafforzare i controlli e di valutare
l'utilizzo di sistemi di rilevazione nei punti maggiormente a rischio, con
particolare attenzione alla Favorita, dopo i tragici incidenti che hanno
colpito la nostra città.
Nella stessa nota avevo chiesto anche di verificare le risorse regionali,
statali ed europee disponibili per la sicurezza stradale, comprese quelle
eventualmente utilizzabili per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
rilevazione della velocità. Ritengo infatti che, per affrontare seriamente
il problema sia necessario utilizzare tutte le risorse e tutti gli
strumenti disponibili.
È importante che tra le strade individuate per l'intensificazione dei
indicate dall'Amministrazione. La Favorita, in particolare, è un'area nella
quale convivono traffico veicolare, pedoni, ciclisti, sportivi e persone
che frequentano quotidianamente il parco: proprio per questo occorre
garantire condizioni di sicurezza adeguate.
Il controllo della velocità deve però essere inserito all'interno di una
politica più ampia. Gli autovelox possono contribuire a rendere più
responsabile la guida e a ridurre i comportamenti più rischiosi, ma devono
essere collocati nei punti individuati sulla base dei dati
sull'incidentalità e di valutazioni tecniche, insieme ad azioni sulla
manutenzione delle strade, sulla segnaletica, sull'illuminazione e sulle
infrastrutture.
I sette nuovi dispositivi rappresentano un passo avanti, ma non possono
essere considerati un punto di arrivo. Palermo ha bisogno di una
programmazione complessiva che consenta di individuare le situazioni di
maggiore criticità e di intervenire in maniera mirata e continuativa.
Per questo torno a chiedere che si faccia finalmente anche il Tavolo
Tecnico Intersettoriale sulla Sicurezza Stradale, che attendo da tempo e
che ho già sollecitato formalmente.
Ho sostenuto fin dall'inizio la necessità di creare un luogo stabile di
confronto tra le istituzioni e gli enti competenti, proprio per evitare che
si intervenga soltanto dopo che si è verificata una tragedia. Abbiamo
bisogno di analizzare i dati, individuare le strade più pericolose,
stabilire le priorità e programmare le azioni necessarie.
Gli autovelox sono una risposta concreta e rappresentano un passo nella
giusta direzione. Adesso si faccia anche il Tavolo tecnico: Palermo lo
attende da tempo e la città ha bisogno di una strategia organica,
coordinata e orientata alla prevenzione.
Continuerò a seguire con attenzione l'attuazione delle misure annunciate e
a sollecitare l'Amministrazione affinché la sicurezza stradale diventi
sempre più una priorità concreta e permanente".
II Commissione consiliare Urbanistica, Mobilità e Traffico.
(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - "Accolgo positivamente l'annuncio dell'Amministrazione comunale sull'arrivo