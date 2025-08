Confabitare: Vacanze tranquille, errori da non fare prima di partire per evitare furti negli appartamenti

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Ferragosto si avvicina, le città si svuotano e le temperature salgono. Ma al rientro dalle ferie, a far sudare non è solo il caldo: sono le brutte sorprese che si possono trovare tornando a casa. È questo il momento giusto per fermarsi due minuti e pensare alla sicurezza della propria abitazione. I ladri, infatti, non vanno mai in vacanza.

Lo scorso anno i furti in appartamento hanno registrato un aumento significativo in tutta Italia. Le grandi città sono le più colpite, con una media nazionale di 7 abitazioni su 1.000 che subiscono un’effrazione, e un furto ogni tre minuti.

Bologna ha conquistato purtroppo il record negativo, con un incremento del +29,2% rispetto all’anno precedente, seguita da Firenze (+28,3%) e Venezia (+27,8%).

Alla base del fenomeno ci sono diversi fattori: crisi economica, immigrazione irregolare, disagio sociale, e l’azione crescente di bande organizzate, anche internazionali. Alcuni gruppi, in particolare provenienti dall’area balcanica, utilizzano tecniche sofisticate in grado di eludere allarmi e serrature senza lasciare tracce.

“Le forze dell’ordine fanno il possibile – dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, associazione proprietari immobiliari – ma non possono essere ovunque. La sicurezza comincia da comportamenti corretti dei cittadini, da reti di vicinato solidali e dal costante dialogo con le forze dell’ordine”.

Per rafforzare la prevenzione, Confabitare ha siglato un protocollo d’intesa con la Questura di Bologna che ha messo a terra diverse azioni e ha realizzato con la Polizia di Stato il vademecum “Non ci casco”, con regole semplici per evitare rischi inutili. Ecco gli errori da non fare prima di partire per le vacanze: