Università di Firenze – Preistoria, in un cranio di 12mila anni fa conservato nel Museo di Antropologia dell’Ateneo la più antica evidenza europea di modificazione intenzionale del corpo

*Firenze, 5 agosto 2025*

*Preistoria | In un cranio di 12mila anni fa **conservato nel Museo di

Antropologia dell’Università di Firenze*

*la più antica evidenza europea di modificazione intenzionale del corpo*

*Ricerca su Scientific Reports guidata da biologi dall’Ateneo fiorentino*

Fra le manifestazioni culturali della nostra specie vi sono quelle legate

alle modificazioni del corpo, quali tatuaggi, piercing o anche deformazioni

del cranio.

La documentazione di queste pratiche nelle popolazioni preistoriche è molto

rara, ma un nuovo studio, pubblicato sulla rivista *Scientific Reports* e

guidato da ricercatori del* Dipartimento di Biologia dell’Università di

Firenze*, documenta la più antica evidenza di modificazione intenzionale

del cranio mai rinvenuta in Europa [“*Early European evidence of Artificial

Cranial Modification from the Italian Late Upper Palaeolithic Arene Candide

Cave *https://doi.org/10.1038/s41598-025-13561-8 ].

Il protagonista della scoperta è un reperto conservato nel *Museo di

Antropologia ed Etnologia *dell’Università di Firenze, noto come *Arene

Candide 12 *(*AC12*): un cranio di uno degli ultimi cacciatori-raccoglitori

preistorici vissuto alla fine dell’Era Glaciale, *tra 12.600-12.200 anni fa*,

e sepolto nella grotta delle Arene Candide in Liguria, uno dei siti

archeologici più importanti del Paleolitico Superiore europeo.

“Grazie all’utilizzo di moderne tecniche di antropologia virtuale e ad

analisi di morfometria geometrica – spiega *Tommaso Mori*, assegnista di

ricerca Unifi e primo autore dell’articolo – abbiamo dimostrato che la

forma allungata del cranio di AC12, già descritta in studi degli anni ’70 e

’80, non era dovuta a malattie né a deformazioni accidentali, ma era il

risultato di una pratica culturale intenzionale, ottenuta probabilmente

tramite fasciature applicate al cranio dell’individuo fin dai primi mesi di

vita”.

La ricerca – condotta insieme a centri di ricerca, istituti ospedalieri e

atenei, fra cui quello di Cagliari, e finanziata dal Ministero

dell’Università e della Ricerca nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e dalla Regione Toscana – anticipa di millenni le evidenze

europee attualmente note di deformazione cranica artificiale, documentate

soprattutto dal Neolitico e in epoche storiche, e colloca le origini di

questa pratica in Europa già alla fine del Paleolitico Superiore, in

parallelo con esempi di analoga datazione ritrovati in Asia e in Australia.

“Si tratta di una pratica che richiede tempo e cura – afferma *Irene Dori*,

ricercatrice Unifi e vincitrice del programma di ricerca Young Researchers

MSCA – e che viene imposta a un individuo nei primi mesi di vita,

rendendola un segno permanente e visibile di identità attribuita sin dalla

nascita, e trasmessa di generazione in generazione come valore culturale”.

La ricerca apre la strada a nuove prospettive sul significato sociale,

identitario e rituale di questa usanza. “Sebbene in molte società storiche

(ad esempio tra Inca, Maya e Chinook), la modifica artificiale del cranio è

stata collegata a gerarchie ereditarie, a poteri sacri o soprannaturali, in

questo caso – continua Irene Dori – le evidenze archeologiche indicano

piuttosto forme di differenziazione legate al sesso, all’età o alle abilità

individuali, più che a strutture sociali di potere. Il fatto che la

modifica del cranio sia stata osservata solo su un individuo (a fronte di

altri cinque crani completi trovati nel sito) suggerisce in ogni caso che

si trattasse di un marcatore identitario esclusivo destinato a pochi

individui, un mezzo utilizzato per trasmettere valori e identità”.

“La nostra ricerca sottolinea l’importanza e la ricchezza delle collezioni

antropologiche del *Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino* – conclude

*Jacopo Moggi

Cecchi*, docente di Antropologia – che una volta di più si rivelano come

una fonte inesauribile di conoscenze sulla biologia e le tradizioni

culturali delle popolazioni del passato”.

*Nelle foto: la ricostruzione digitale del reperto AC12 e i tre ricercatori

dell’Università di Firenze*

