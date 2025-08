Vucic: possibile incontro con Putin in Cina a settembre durante le celebrazioni per l’anniversario della vittoria sul Giappone

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che potrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita in Cina, prevista dal 1° al 6 settembre. L’invito arriva dal leader cinese Xi Jinping, in occasione dell’80° anniversario della vittoria del popolo cinese sull’aggressione giapponese durante la Seconda guerra mondiale.

“Mi è stato detto che ci sarà anche Putin, quindi potrei incontrarlo”, ha dichiarato Vucic ai giornalisti, aggiungendo che è stato invitato a partecipare a una cena ufficiale ospitata da Xi Jinping il 3 settembre, a cui dovrebbero partecipare anche altri leader mondiali. “Ho sentito dire che potrebbe venire anche Trump, ma non ne sono sicuro, solo Dio sa come andrà a finire”, ha aggiunto con tono ironico. Inoltre, Vucic ha riferito di essere stato invitato a restare fino al 5 settembre, quando un altro importante leader mondiale, il cui nome non è stato ancora reso noto per ragioni di sicurezza, ospiterà una seconda cena ufficiale.

I rapporti tra Cina e Serbia si sono rafforzati significativamente negli ultimi anni. Xi Jinping ha sottolineato l’importanza della cooperazione strategica con Belgrado, con l’obiettivo di ampliare il supporto reciproco, mantenere la stabilità e lavorare insieme su progetti comuni. Dal canto suo, Vucic ha definito Pechino un “caro amico” e ha ribadito il pieno sostegno serbo al principio della “Una sola Cina”.

Attualmente, la Cina rappresenta il principale investitore estero in Serbia. I due Paesi hanno avviato oltre 30 progetti congiunti e il volume del commercio bilaterale ha raggiunto un livello record di 8,3 miliardi di euro nel 2024. La visita in Cina rappresenta quindi non solo un momento di commemorazione storica, ma anche un’opportunità per rafforzare i rapporti multilaterali e favorire un possibile dialogo diplomatico tra leader di rilievo globale.