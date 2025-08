Rischio incendi: allerta di codice arancione confermata anche per domani, martedì 5 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 10289 del 04/08/2025

BOLLETTINO DI PREVISIONE DI PERICOLO INCENDIO N. 96 PER MARTEDÌ 05/08/2025

PREVISIONE PERICOLO

FASE OPERATIVA REGIONALE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

ATTENZIONE RINFORZATA

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

ATTENZIONE RINFORZATA

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

MEDIO

ATTENZIONE

PERICOLOSITA’ BASSA – CODICE VERDE

le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione basse che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il solo dispiegamento delle forze

ordinariamente schierate a terra.

PERICOLOSITA’ MEDIA – CODICE GIALLO

le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di

terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.

PERICOLOSITA’ ALTA – CODICE ARANCIONE

le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente

contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

PERICOLOSITA’ ESTREMA – CODICE ROSSO

le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione molto elevate che, se non tempestivamente affrontato, raggiunge grandi dimensioni nonostante il concorso

della forza aerea statale alla flotta aerea regionale.

FASI OPERATIVE REGIONALI

Le attività di carattere preventivo da mettere in atto in ciascuna fase operativa sono disciplinate nel PRAI 2023 – 2025, aggiornamento 2025, approvato con DGR 5/48 del 29 gennaio 2025.

Fase operativa regionale innalzata dal Direttore Generale della Protezione Civile

Il Direttore Generale

MAURO MERELLA