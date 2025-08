I: Un nuovo volto per il Centro Oncologico: terminati i lavori nei giardini e sulle facciate esterne. La raccolta fondi prosegue per gli interventi sull’atrio interno – SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Chiedo scusa c’era un refuso.

Utilizzate quello in calce.

Grazie.

Gabriele Sorrentino

Ufficio Relazioni con la stampa e i media

Servizio Comunicazione e informazione

http://www.aou.mo.it

Inviato: lunedì 4 agosto 2025 11:34

Oggetto: Un nuovo volto per il Centro Oncologico: terminati i lavori nei

giardini e sulle facciate esterne. La raccolta fondi prosegue per gli

interventi sull’atrio interno

LINK PER SCARICARE IL MEDIA KIT:

COMUNICATO STAMPA

Grazie alla raccolta fondi sostenuta dall’Associazione Angela Serra

Un nuovo volto per il Centro Oncologico: terminati i lavori nei giardini e

sulle facciate esterne

La raccolta fondi prosegue per gli interventi sull’atrio interno

Modena, lunedì 4 agosto 2025 – Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di

ristrutturazione del giardino e delle facciate esterne del Padiglione Pier

Camillo Beccaria – Centro Oncologico Modenese ad un quarto di secolo dalla

sua inaugurazione. La prima fase del cantiere, iniziato nel marzo scorso, è

propedeutica alla seconda che vedrà un importante intervento di

ammodernamento dell’atrio.

Il progetto è finanziato dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul

Cancro, che ha accolto l’invito delle Istituzione locali, Azienda

Ospedaliero – Universitaria di Modena, Comune di Modena ed Università di

Modena e Reggio Emilia per rendere il Centro Oncologico Modenese più

confortevole e accogliente. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e la

funzionalità della struttura, creando spazi più confortevoli per pazienti e

operatori sanitari. Il progetto prevede un significativo potenziamento delle

infrastrutture per supportare le nuove terapie geniche, la diagnosi avanzata

tramite biopsia liquida e l’implementazione di modelli assistenziali

innovativi.

«Siamo estremamente felici ed emozionati nel vedere completata la

riqualificazione dell’area verde esterna al COM – ha spiegato Giovanna

Gregori, Responsabile Sede di Modena e Coordinatrice Nazionale

dell’Associazione Angela Serra – Era un sogno che coltivavamo da tempo come

associazione e che finalmente è diventato realtà, garantendo a pazienti,

familiari e personale sanitario uno spazio accogliente, curato e dignitoso.

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la generosità dimostrata

da singoli cittadini, associazioni di categoria, enti privati e imprese del

territorio che si sono affiancati a noi, hanno creduto nel progetto e lo

hanno sostenuto con contributi concreti. Ringraziamo quindi di cuore

Fondazione di Modena, Confcommercio, Lapam, Olitalia Srl, Italpizza, Usco

SpA, Conad, Lega Coop Estense e i tanti privati che hanno fatto donazioni

L’Associazione Angela Serra però non si ferma qui: il nostro desiderio è

proseguire il percorso di riqualificazione del COM che riteniamo essere

un’eccellenza nella ricerca e nella cura oncologica del nostro territorio.

Per fare questo stiamo promuovendo diversi eventi di raccolta fondi rivolti

sia alla cittadinanza che alle imprese private, necessari per poter offrire

ai pazienti e ai professionisti sanitari ambienti sempre più confortevoli,

funzionali e all’avanguardia. Ci auguriamo di poter contare sull’aiuto di

tutti anche in futuro”».

Si tratta di una sfida importante per la quale è fondamentale il sostegno di

tutti anche nei prossimi mesi. Per saperne di più consulta:

https://www.aou.mo.it/Restyling-COM

oppure



«Il progetto di rigenerazione dell’area di accesso al COM – spiega Claudio

De Gennaro, Progettista e Direttore dei Lavori – è stato concepito secondo

criteri green e di sostenibilità ambientale, intervenendo con il rifacimento

del percorso pedonale di accesso, dell’illuminazione e del verde. Per

realizzare la desigillazione del vialetto di ingresso è stata rimossa la

pavimentazione impermeabilizzante esistente,sostituendola con una drenante,

realizzata in cemento cellulare colorato, perfettamente integrato nel verde

circostante. L’illuminazione è stata completamente sostituita con nuovi pali

a LED, in un’ottica di risparmio energetico ed efficienza».

«L’intervento sul verde – prosegue De Gennaro – è stato realizzato in modo

di valorizzare l’esistente con i criteri di progettazione dei giardini

terapeutici. Questo spazio è pensato per il benessere psicofisico dei

pazienti, ma anche degli accompagnatori e del personale sanitario. Sono

state inserite zone di sosta e incontro, una pergola e percorsi vegetali con

essenze studiate per generare isole verdi e stimolare i sensi. Durante i

lavori si è deciso anche di intervenire sulla facciata principale del COM,

ristrutturandola e rigenerandola con un approccio sempre sostenibile. Il

muro in cemento armato laterale verrà coperto da una parete verde, già

piantumata, che ne maschererà l’impatto visivo. Lo stesso vale per la

pensilina d’ingresso, ora rivestita con doghe verticali effetto legno, con

il verde in copertura. Abbiamo inoltre rinnovato gli intonaci e i marmi

ammalorati dell’ingresso, riportando alla luce la scritta del padiglione

Camillo Beccaria, ormai quasi illeggibile».

«Vedere questo luogo rimesso a nuovo, con le piante e un aspetto più

confortevole, è un elemento che aiuta moltissimo anche nella cura dei

pazienti – commenta il Dottor Giuseppe Longo, Direttore del Dipartimento

Oncologia ed Ematologia – lo spazio ora può accogliere sia i pazienti che i

loro familiari, ed è un grande passo avanti. Non possiamo che ringraziare

l’associazione Angela Serra e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per

il contributo fondamentale dato a questa riqualificazione, che ha permesso

non solo di rimettere in ordine ma anche di rifunzionalizzare questo

bellissimo spazio verde attorno al complesso. Questo intervento rappresenta

solo il primo step di un progetto più ampio, condiviso dalle istituzioni –

il Comune di Modena, l’Azienda Ospedaliera, l’Università e l’Angela Serra –

che porterà alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione completa del

padiglione Pier Camillo Beccaria, a 25 anni dalla sua inaugurazione».

«Questo restyling – è la chiosa del Professor Massimo Dominici, Direttore

dell’Oncologia Medica e docente UNIMORE – rappresenta un passo fondamentale

per ripensare la struttura oncologica, puntando anche sull’accoglienza e sul

comfort per i pazienti. Spesso si tende a sottovalutare questi aspetti, ma

si rivelano determinanti. Arrivare in una struttura che accoglie con aree

verdi e panchine dove sostare con i propri familiari significa molto. È