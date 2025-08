CS UN ANNO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE VICEPRESIDENTE MELONI

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

programmazione territoriale: in un anno stanziati 152 milioni in 9 strategie con 133 comuni coinvolti

il vicepresidente meloni: “risultato straordinario”

C agliari, 4 agosto 2025

A un anno esatto dal rilancio della Programmazione Territoriale con l’apertura della seconda finestra, la Regione Sardegna fa il punto su un risultato di rilievo: 152 milioni di euro già stanziati, 133 Comuni coinvolti in 9 strategie territoriali, un metodo che mette al centro le comunità locali e la qualità della vita.

Tutti i nove progetti di sviluppo avviati con la seconda fase di ottimizzazione della Programmazione Territoriale hanno ricevuto la copertura finanziaria completa. Si tratta di Atti Aggiuntivi: integrazioni ai progetti già approvati nella fase precedente che consentono di rafforzare e aggiornare le strategie territoriali in base a nuove esigenze, ampliando il raggio degli interventi possibili.

Per sei aggregazioni territoriali – Parte Montis, Fenici, Guilcier-Barigadu, Sarcidano-Barbagia di Seulo, Logudoro-Goceano e Marghine – gli Atti Aggiuntivi sono già stati formalmente approvati e sono in corso di attuazione.

Per le restanti tre – Anglona-Coros, Montiferru-Planargia, Meilogu-Villanova – è in via di conclusione la fase di co-progettazione, propedeutica all’avvio degli interventi, ma lo stanziamento delle risorse è già stato approvato dalla Giunta regionale.

“Quello che abbiamo raggiunto in un solo anno è un risultato straordinario, frutto di un lavoro politico e amministrativo profondo – dice l’assessore alla Programmazione e al Bilancio Giuseppe Meloni – . Abbiamo sbloccato risorse fondamentali per territori che avevano bisogno di un supporto, offrendo loro strumenti concreti per progettare il proprio futuro. La programmazione territoriale è un modo per costruire sviluppo condiviso, a partire dall’ascolto delle comunità locali. Abbiamo restituito fiducia ai territori e dato valore alla loro visione. Questo è il modello su cui continueremo a investire: concreto, partecipato, orientato alla qualità della vita delle persone.”