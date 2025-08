(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Stanno operando in questo momento, i Vigili del Fuoco, per il crollo di una porzione di capannone in via della Fabbriche a Genova Voltri. Nonostante la struttura sia abbandonata, non si possono escludere persone coinvolte. Per questo, sul posto sono stati invitati i cinofili, gli esperti per la ricerca sotto maceria USAR e i dronisti per la ricerca di eventuali persone coinvolte. Seguono aggiornamenti