Tutta la costa teramana ha manifestato contro la violenza di genere.

Tutta la costa si è unita per testimoniare contro la violenza di genere.

Da Martinsicuro a Silvi forte presenza di cittadini, istituzioni, Cpo e Associazioni

Le incerte condizioni meteo non hanno fermato la regata contro la violenza di genere sulla costa teramana. Forte la presenza istituzionale in ogni comune insieme alle rappresentanti della CPO provinciale a fianco delle Amministrazioni comunali e delle CPO locali. Presenti anche le operatrici del Centro Antiviolenza: tutti insieme hanno avuto modo di fare una capillare operazione di informazione con la distribuzione del materiale che racconta i servizi, gratuiti, presenti su tutto il territorio provinciale.

ha commentato Erika Angelini, presidente della CPO della Provincia che ha seguito la remata da Giulianova e poi da Martinsicuro insieme alla presidente della CPO della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli – ognuna di noi è stata presente in tutti i punti di ritrovo della costa e anche la partecipazione istituzionale è stata davvero apprezzabile”. Tante le presenze, infatti, di Sindaci e rappresentanti di Giunta insieme alle realtà associative che operano sui territori.

Fra i partecipantti: la comandante della Capitaneria di Porto, Valeria di Mattia che ha presenziato ad Alba Adriatica dove ha partecipato anche il consigliere regionale Dino Pepe e Maria Cristina Marroni della Cpo provinciale, La consigliera provinciale delegata Libera D’Amelio a Tortoreto insieme ad Angela De Santis (CPO Provincia). A Martinsicuro c’era il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, insieme al vicario del questore Alessandro Di Blasio, al viceprefetto, Federico Malavasi con la componente CPO, Simona Antonini. Le componenti della CPO provinciale, Maria Cristina Cianella, Sonia delle Monache e Tania Bonnici Castelli hanno varato la remata a Giulianova, a Silvi presente Amelide Francia (Cpo regionale); a Pineto c’erano le operatrici del Centro Antiviolenza Francesca Pistocci e Michela Manente, a Roseto l’operatrice CAV, Silvia Pasquali.

