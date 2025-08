Ricordiamo domani al Kursaal: Emiliano dialoga con Francesca Albanese

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Si ricorda che domani lunedì 4 agosto, alle ore 18.30, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dialogherà con Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati e autrice del libro “Quando il mondo dorme” (Rizzoli, 2025).

L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social della Regione Puglia (il link per la visione sarà comunicato in seguito).

Prima dell’incontro, alle ore 18.20, Emiliano e Albanese terranno un punto stampa.

L’evento, organizzato da Regione Puglia in collaborazione con il festival di cultura palestinese FalastinFest, sarà moderato dal cantautore e giornalista Nabil Bey Salameh. Interverranno per un saluto l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e l’avv. Michele Laforgia.

L’accesso del pubblico avverrà a partire dalle 17.30. Potranno accedere solo le persone che hanno già effettuato la prenotazione attraverso il canale predisposto. In poche ore le prenotazioni online hanno registrato il sold out. Ai prenotati sarà garantita la conservazione del posto fino alle ore 18.00. Dopo tale orario, l’accesso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.